«Города Волноваха фактически больше не существует» 2 12.03.2022, 17:23

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Украинская армия ведет яростные бои в Донецкой области.

Российские оккупанты полностью разрушили городскую инфраструктуру Волновахи, а большая часть населения эвакуирована, пишет unian.net.

«Наступление ведут как войска «ЛДНР», так и военные армии РФ. Бои сейчас идут за территорию, чтобы не пустить врага и сомкнуть кольцо, сорвав им таким образом тактические планы в Донецком регионе», рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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