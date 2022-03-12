«Города Волноваха фактически больше не существует»2
- 12.03.2022, 17:23
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Украинская армия ведет яростные бои в Донецкой области.
Российские оккупанты полностью разрушили городскую инфраструктуру Волновахи, а большая часть населения эвакуирована, пишет unian.net.
«Наступление ведут как войска «ЛДНР», так и военные армии РФ. Бои сейчас идут за территорию, чтобы не пустить врага и сомкнуть кольцо, сорвав им таким образом тактические планы в Донецком регионе», рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.