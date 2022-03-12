Как выглядят дачи под Минском до $20 тысяч 2 12.03.2022, 17:49

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Все дома с удобствами.

Эксперты говорят, что в этом году высоким спросом будут пользоваться дома и дачи до 20 тысяч долларов. Сезон загородной недвижимости только начался, но журналисты решили посмотреть, что есть из домов и дач на рынке прямо сейчас. Realt.by нашел несколько вариантов недалеко от Минска: удобно и дешево.

СТ «Овощевод»

Дача находится в садовом товариществе «Овощевод» в 15 км от МКАД. Деревянный дом обложен кирпичом и занимает 42 квадратных метра. Внутри стены отделаны вагонкой. Спроектированы 3 комнаты.

Отапливается дача с помощью печи. Вода — сезонная, поступает через колонку. В объявлении сказано, что у будущих владельцев есть возможность подвести круглогодичную воду. Канализация — на улице. Также на участке размером чуть больше 6 соток стоит гараж площадью 20 м² и растут плодовые деревья и кустарники.

Садовое товарищество окружает лес. Рядом находится Юхновский биологический заказник и протекает река Волма. До товарищества можно доехать на маршрутке. Она ходит каждый час. На въезде стоит продовольственный магазин.

За дачу просят 18 500 долларов. Возможен торг.

СТ "Юбилейное -1"

Двухэтажный дом площадью 48,5 м² находится в СТ "Юбилейное-1" в 15 км от МКАД. Сам участок занимает 5 соток. Дом сборно-щитовой и обложен кирпичом.

На первом этаже располагаются веранда, терраса и две жилые комнаты. Спроектирован и погреб со стеллажами, где удобно хранить овощи и закатки. На мансардном этаже есть одна просторная комната с большим окном. Отапливается дача с помощью печи-камина. Вода - сезонная.

На участке владельцы построили сарай и хозяйственную постройку с летней кухней, мойкой и плитой. Также есть душевая с бойлером и стиральной машиной.

На территории находится сруб бани с большим мансардным этажом. Стройматериалы для возведения бани имеются.

В соседнем ТС находятся несколько продуктовых магазинов. В самом ТС «Юбилейное – 1» есть зона отдыха с прудом. Недалеко располагается Юхновский заказник.

Дом оценивают в 19 900 долларов.

Д. Дубинки

Дом построен из сруба, а на крыше лежит металлочерепица. Общая площадь объекта — 48,5 м². Участок занимает 10 соток. Огромный плюс в том, что в дом введена вода и установлен бойлер. Обогревается все с помощью электрокамина. К даче подведена местная канализация, но еще не подключена. Объект продают с мебелью, кухней и электроприборами.

На первом уровне размещается гараж, жилые комнаты — на втором этаже. На участке также имеется хозпостройка и растут плодоносные деревья.

Недалеко от дома находится лес и озеро. Рядом есть продовольственный магазин.

Дача стоит 16 900 долларов.

СТ "Ручьи"

Садовое товарищество находится в 22 км от МКАД. Дом был построен в 1990 году из оцилиндрованного бруса. Общая площадь - 64 квадратных метра. Размер участка - 4,5 сотки. Отапливается объект с помощью печки. Вода - сезонная. Канализация в дом не проведена.

На первом этаже располагаются кухня, коридор и две комнаты. На втором уровне находятся также две комнаты. В каждой есть вместительные системы хранения. Они организованы в треугольных скатах крыши.

На участке стоят две теплицы и деревянная беседка, зеленая площадка для барбекю, площадка под машину, а также гараж, хозблок для хранения инвентаря и летний сезонный душ.

На территории растут яблони, вишни-черешни, крыжовник и малина. В СТ отличное транспортное сообщение: ходят автобусы и маршрутки. В зимнее время снег регулярно чистится трактором.

Стоимость объекта — 20 тысяч долларов.

СТ «Выпрабавальник»

Дом общей площадью 39,2 м² был построен в 1994 году из кирпича и обшит вагонкой. Продавец выставляет объект вместе с мебелью. Отопление — печное, а вот вода и канализация в дом не проведены.

Размер участка — 6,8 сотки. На нем также разместилась хозпостройка.

Дачу оценивают в 16 900 долларов.

СТ "Гарани"

Дом возведен в два уровня. В нем отдельно располагается кухня и три комнаты. Отопление - печное. На мансардном этаже поставлены пластиковые окна ПВХ. Вода - сезонная, но, по словам автора объявления, заведена в дом.

На участке почти в 5 соток стоит и хозпостройка. Первый этаж отведен для хранения инвентаря, мансардный этаж - жилой и имеет отдельный вход.

Санузел и душевая находятся на улице.

Дача стоит 20 тысяч долларов.

СТ «Чайка»

Двухэтажный дом был построен в 1984 году. Общая площадь — 62,9 м². Он — щитовой и был обшит сайдингом в 2018 году. Отопление — печное.

Водоснабжение — сезонное, но вода введена в дом. С помощью бойлера ее можно довести до нужной температуры. На первом этаже располагаются веранда с террасой, кухня и 2 комнаты. На втором — большая комната. Внутри все отделано вагонкой, установлены стеклопакеты. Дом продается с мебелью.

Земельный участок составляет 4,47 сотки. Он огорожен забором. На территории посажены плодово-ягодные насаждения, стоит беседка для отдыха. Также есть баня с парилкой и обустроен гараж.

Стоимость объекта — 15 900 долларов.

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