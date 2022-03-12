Арестович: Мы перемололи треть войска противника 12.03.2022, 17:54

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Алексей Арестович

Оккупанты пытаются собрать резервы на Кавказе и в Крыму.

ВСУ вывели из строя треть батальонно-тактических групп армии РФ. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет «Зеркало недели. Украина».

«По данным нашего командования, более 90 батальонно-тактических групп противник задействовал на территории Украины, начиная с 24 февраля. Более 30 уничтожены или выведены из строя, потеряли боеспособность. То есть мы перемололи треть войска противника», - заявил Арестович.

По его словам, оккупанты пытаются собрать резервы на Кавказе, в Крыму, а также от незаконных вооруженных формирований «ЛНР/ДНР».

«Они хотят создать группировку до 20 тысяч человек и через две недели бросить их снова на фронт, пытаясь переломить ситуацию. Но если мы перемололи элитные подразделения, то эта смазка для штыка вообще небоеспособна», - считает советник главы офиса президента.

Арестович также отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро на большинстве оперативных направлений оккупант истощил свои атакующие группировки и становится в оборону.

«Это касается Киевского, Черниговского, Сумского, Харьковского, Южного направлений, где отдельные силы противника пытаются продвигаться, но погибают под нашими ударами. Единственное, где противник пытается продвигаться в тактическом смысле – это зона ООС: Северодонецк, район Волновахи, Мариуполя – самая болезненная наша точка. Но командование об этом знает, принимает соответствующие меры, и военно-политическое руководство Украины хорошо контролирует обстановку», - добавил Арестович.

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