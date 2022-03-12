закрыть
12 марта 2022, суббота, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Арестович: Мы перемололи треть войска противника

  • 12.03.2022, 17:54
  • 7,208
Арестович: Мы перемололи треть войска противника
Алексей Арестович

Оккупанты пытаются собрать резервы на Кавказе и в Крыму.

ВСУ вывели из строя треть батальонно-тактических групп армии РФ. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет «Зеркало недели. Украина».

«По данным нашего командования, более 90 батальонно-тактических групп противник задействовал на территории Украины, начиная с 24 февраля. Более 30 уничтожены или выведены из строя, потеряли боеспособность. То есть мы перемололи треть войска противника», - заявил Арестович.

По его словам, оккупанты пытаются собрать резервы на Кавказе, в Крыму, а также от незаконных вооруженных формирований «ЛНР/ДНР».

«Они хотят создать группировку до 20 тысяч человек и через две недели бросить их снова на фронт, пытаясь переломить ситуацию. Но если мы перемололи элитные подразделения, то эта смазка для штыка вообще небоеспособна», - считает советник главы офиса президента.

Арестович также отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро на большинстве оперативных направлений оккупант истощил свои атакующие группировки и становится в оборону.

«Это касается Киевского, Черниговского, Сумского, Харьковского, Южного направлений, где отдельные силы противника пытаются продвигаться, но погибают под нашими ударами. Единственное, где противник пытается продвигаться в тактическом смысле – это зона ООС: Северодонецк, район Волновахи, Мариуполя – самая болезненная наша точка. Но командование об этом знает, принимает соответствующие меры, и военно-политическое руководство Украины хорошо контролирует обстановку», - добавил Арестович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников