Венедиктов: Война развивается не по плану Путина

Венедиктов: Война развивается не по плану Путина1
- 12.03.2022, 18:28
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На что надеялся глава Кремля?
Экс-главред уничтоженной в РФ радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью YouTube-каналу "Скажи Гордеевой":
"Я смотрю политическую часть войны. Она развивается совсем не так [как планировал Путин]. И это не военная часть. Какая была задача? Шугануть Зеленского, он убегает, как Янукович, и появляется "Янукович-2".
Как Путин говорит? "В прошлый раз Янукович сбежал, вы объявили, что место вакантно. Вот сбежит Зеленский – и место вакантно". Мечта была, чтобы он сбежал из Киева. Поэтому шугали.
Ну потому что он для них кто? Ну клоун. Слабак. И когда я им сказал, что нет ничего страшнее, чем напуганный еврей, вы напрасно так… Они отвечали: "Ха-ха-ха". А вот какой-то клоун вдруг оказался символом сопротивления Украины"