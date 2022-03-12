Венедиктов: Война развивается не по плану Путина 1 12.03.2022, 18:28

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Алексей Венедиктов

На что надеялся глава Кремля?

Экс-главред уничтоженной в РФ радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью YouTube-каналу "Скажи Гордеевой":

"Я смотрю политическую часть войны. Она развивается совсем не так [как планировал Путин]. И это не военная часть. Какая была задача? Шугануть Зеленского, он убегает, как Янукович, и появляется "Янукович-2".

Как Путин говорит? "В прошлый раз Янукович сбежал, вы объявили, что место вакантно. Вот сбежит Зеленский – и место вакантно". Мечта была, чтобы он сбежал из Киева. Поэтому шугали.

Ну потому что он для них кто? Ну клоун. Слабак. И когда я им сказал, что нет ничего страшнее, чем напуганный еврей, вы напрасно так… Они отвечали: "Ха-ха-ха". А вот какой-то клоун вдруг оказался символом сопротивления Украины"

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