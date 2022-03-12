Власти США проверяют яхту «Шехерезада», которая может принадлежать Путину 4 12.03.2022, 18:43

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Ее стоимость — $700 миллионов.

Американские власти изучают право собственности на суперъяхту "Шехерезада" стоимостью $700 млн, которая в настоящее время находится в сухом доке в Италии, и полагают, что она может быть связана с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников, пишет "Гордон".

Пока спецслужбы не сделали окончательных выводов о том, кому принадлежит яхта, но американские официальные лица заявили, что есть признаки того, что она была связана с Путиным.

Ранее газета писала со ссылкой на одного из членов экипажа, что яхта предназначена для Путина. При этом источники не рассказали, какая информация указывает на то, что яхта связана с российским президентом.

Газета пишет, что, по данным американских чиновников, Путин оформил на свое имя небольшую часть своего имущества и использует яхты, номинально принадлежащие близким к нему олигархам.

По данным The New York Times, "Шехерезада" плавала в Сочи летом 2020-го и 2021 годов. Издание отмечает, что во время пандемии коронавируса Путин проводил в Сочи много времени.

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