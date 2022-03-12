Politico: Европа до сих пор не может понять, что она в огне войны 10 12.03.2022, 19:03

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Президентам и премьер-министрам тяжело отбросить старые привычки.

Война вернулась в Европу. И континент больше не будет таким, как раньше, – говорили лидеры стран и правительств ЕС в пятницу. Но, собравшись на саммит в Версальском дворце, им было тяжело принять новую ужасную действительность.

Цитирует издание Politico «Зеркало недели. Украина». С одной стороны, они признали, что многие старые правила теперь нужно переписать. К примеру, нужно организовать беспрецедентные новые расходы на оборону.

«Две недели назад мы проснулись в другой Европе, в другом мире», – сказал президент Европейского Совета Шарль Мишель.

В то же время многие лидеры цеплялись за старые племенные инстинкты. Очень экономные страны отказались от нового общего долга. А западноевропейские страны сомневались в принятии новых стран-участниц, включая охваченную войной Украину.

Наверное, наиболее противоречивыми были настаивания некоторых лидеров, включая хозяина саммита, президента Франции Эммануэля Макрона, на том, что сама Европа не в войне. Хотя они и признали, что Россия вторглась в Украину не в последнюю очередь из-за прозападного курса Киева на сближение с ЕС. Хотя они также подтвердили, что повысят военную помощь, а также согласились обложить Москву новыми карательными санкциями.

«Выбором России во времена президента Путина стало возвращение войны в Европу. Неслыханное российское насилие против Украины и ее населения – это трагический поворотный момент в нашей истории», - сказал Макрон.

Но под давлением вопросов репортера о неспособности ЕС остановить войну президент Франции сказал: «Война продолжается, но мы не в этой войне. Вы правы, когда говорите, что у нас нет ответа в театре войны, который разожгла русская агрессия, потому что мы не в этом театре войны».

Макрон и другие лидеры согласились, что путинское вторжение навсегда перечеркнуло архитектуру безопасности в Европе. Но в то же время они предполагали, что страны ЕС совсем не готовы занимать новую позицию и прибегать к жесткой силе, чтобы остановить события вроде бомбардировки роддома в Мариуполе, которая была военным преступлением.

«У нас свои методы для ответа на жестокую агрессию, которую демонстрирует Путин. И мы будем решительны и сильны в своем ответе», - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявив о четвертом пакете санкций против России.

Мишель вместе с главным дипломатом ЕС Жозепом Борреллем заявили о выделении еще 500 миллионов евро от ЕС на военную поддержку Украины. Казалось, все лидеры уже одобрили это решение. Но это опровергли канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сказавшие, что оно еще не окончательно. Помощник Мишеля позже признал, что предложение «на столе», но ему еще нужно формальное одобрение Совета ЕС. Возможно, это произойдет на следующей неделе.

Двухдневный саммит в изысканном дворце в окрестностях Парижа изначально был запланирован как момент для переосмысления долга ЕС и правил дефицита. Премьер-министр Италии Марио Драги, ранее возглавлявший Европейский центральный банк, вместе с Макроном продвигали эту тему. Но война переписала повестку дня. Поэтому на саммите лидеры ЕС снова и снова демонстрировали неспособность адекватно отреагировать на бомбардировки Украины и поток более 2 миллионов беженцев из страны. Они боролись со скачками цен на энергоносители и потенциальными перебоями поставки сырья, включая аграрную продукцию, которые могут вылиться в недостаток продовольствия в мире.

Но также лидеры государств и правительств потратили почти 5 часов на прения об ускоренном рассмотрении заявки Украины на вступление в ЕС, хотя такого механизма технически не существует. В конце концов было принято твердое и символически важное заявление о поддержке. Лидеры отметили, что украинская заявка уже была подана раньше оценки Еврокомиссии с беспрецедентной скоростью, начав бюрократический процесс на многие годы. Они также пообещали сделать все возможное для приближения Украины к ЕС за это время.

«Ожидая этого и без каких-либо задержек мы будем и дальше укреплять наши связи и глубокое партнерство для поддержки Украины на ее европейском пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье», - говорилось в заявлении лидеров. На пресс-конференции в пятницу Фон дер Ляйен сказала: "Мы открыли для Украины путь к нам".

Во время саммита лидеры также договорились попытаться покончить с зависимостью Европы от энергоносителей из России, хотя были и серьезные разногласия во взглядах на то, как быстро этого можно достичь. И можно ли вообще избавиться от зависимости без повышения цен для граждан и бизнеса.

«Мы согласились постепенно избавиться от нашей зависимости от импорта российского газа, нефти и угля как можно скорее», - говорится в итоговом заявлении, которое также ставит задачу для Еврокомиссии до конца мая разработать план энергетических целей. Некоторые лидеры южных стран, включая Драги, использовали саммит для продвижения увеличения коллективного долга, который появился из-за пандемии коронавируса. Но Рютте и руководители бережливых стран быстро отвергли такое предложение.

В целом, чиновники и дипломаты ЕС сказали, что союз объединен в вопросе необходимости жестко ответить на российскую войну. А все споры на саммите были частью традиционных взаимных уступок между европейскими столицами, преследующими разные интересы.

«Существует распространенное общее чувство срочности. Проблемы очень сложные, а значит, простого заявления о единстве недостаточно», - сказал изданию неназванный чиновник североевропейской страны.

Макрон и другие лидеры заметили радикальные изменения в позиции некоторых стран после российской атаки против Украины. В частности, Германия согласилась поставлять оружие и увеличить расходы на оборону.

«Немного меньше, чем 10 дней назад, Германия согласилась на исторические капиталовложения. Дания тоже сделала исторический выбор предложить своему народу вернуться в европейский проект по безопасности и обороне. Видите, по всему континенту принимаются исторические решения, говорящие о переломном моменте. Мы должны организоваться на европейском уровне, чтобы нарастить общие возможности, когда речь идет об обороне», – сказал Макрон.

Вместе с тем пока остается непонятным, сможет ли ЕС коллективно раз и навсегда построить собственную стратегию безопасности и обороны. Фон дер Ляйен во время заключительной пресс-конференции призвала расследовать военные преступления России, включая бомбардировку роддома в Мариуполе. Она также указала на сильный экономический ущерб, который России нанесли санкции.

«Рубль в свободном падении. Он потерял около 50% стоимости по сравнению с евро. Процентные ставки в России взмывают к небу. Инфляция усиливается. Рейтинговые агентства считают российские бонды мусором, рецессия бьет по стране. И это всего спустя 15 дней», - сказала она.

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