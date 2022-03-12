Украинские бойцы устроили засаду на колонну российской техники в Броварском районе Киевской области 1 12.03.2022, 19:14

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Россияне гнали по шоссе на Киев около 30 танков и БМП.

Командование Сил специальных операций ВСУ показало, как украинские бойцы устроили засаду на колонну российской техники в Броварском районе Киевской области. Видео самоотверженной спецоперации украинцев выложено на Facebook-странице ССО, пишет liga.net.

В бою с ротно-тактической группой ВС РФ, помимо "спецов", приняли участие воины восьмой роты 128 батальона территориальной обороны и 72 бригады.

Во время движения колонны танков, БМП и другой техники на перекрестке с расстояния менее 100 м одним метким выстрелом из РПГ был уничтожен танк врага, после чего второй выстрел подбил российскую БМП. Захватчики бросились врассыпную.

"Слаженная работа наших воинов остановила вражескую колонну. Россияне гнали в Киев около трех десятков танков и БМП, но наткнулись на засаду", – кратко говорится в описании к ролику.

Об итогах боя информации нет.

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