Годовая инфляция в Беларуси по-прежнему держится на уровне 10% 5 12.03.2022, 20:06

3,564

В лидерах по подорожанию — продукты.

Годовая инфляция в феврале, как и месяцем ранее, составила 10%. Это следует из данных Белстата. Заметнее всего за последний год подорожали продукты — на 11,4%, пишет zerkalo.io.

Годовая инфляция на непродовольственные товары в феврале составила 8,6%, а на платные услуги — 9,4%. За прошлый месяц эти позиции подорожали на 0,5% и 3,7% соответственно.

Месячная продуктовая инфляция в феврале составила 1,2%.

Напомним, в 2021 году годовая инфляция в 2021 году была на уровне 10%. Это самый стремительный рост цен за последние 5 лет. Инфляция могла еще больше разогнаться, если бы власти к концу года в ручном режиме не «подкручивали» цены.

При этом власти планировали, что в 2021 году годовой прирост цен не превысит 5%, но позже пересмотрели свой прогноз до 9%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».