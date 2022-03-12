«Враг будет повержен»: Святослав Вакарчук выступил на вокзале во Львове 3 12.03.2022, 20:18

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Святослав Вакарчук

На бис вместе со зрителями музыкант исполнил гимн Украины.

В субботу, 12 марта, лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук посетил Железнодорожный вокзал во Львове, где дал импровизированный уличный концерт, пишет nv.ua.

Святослав Вакарчук выступил на Львовском железнодорожном вокзале, чтобы поддержать людей, приехавших во Львов в поисках защиты и убежища на Западной Украине и отправляющихся в эвакуацию за границу.

Украинский певец и лидер группы Океан Ельзи выступал в течение целого часа. Вся площадь перед Железнодорожным вокзалом пела вместе с Вакарчуком. На бис вместе со зрителями Святослав Вакарчук исполнил гимн Украины.

«С этим положительным настроением идем к победе! Это будет непростая дорога. Будет много сложностей. Будет много вещей, когда будет казаться, что опускаются руки, терпения не будет хватать. Будет страх. Но сквозь страха, сквозь трудности вместе и до конца. Потому что у нас нет другой страны. Мы слишком долго строили ее и лелеяли, чтобы сейчас просто взять и отдать ее врагу. Враг будет нами повержен. Я в этом уверен!», - сказал Святослав Вакарчук.

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