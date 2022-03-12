Ольга Ивашина: Единственный шанс для Беларуси и нашей семьи – победа Украины 1 12.03.2022, 20:37

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Журналист Денис Ивашин год находится за решеткой.

Гродненский журналист Денис Ивашин уже ровно год за решеткой. Его задержали 12 марта сотрудники КГБ. С тех пор политзаключенный – в СИЗО № 1 Гродно, его обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 365 («Вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел») и ст. 356 («Измена государству»). «Белсат» поговорил с Ольгой Ивашиной, женой журналиста, которая была вынуждена уехать за границу, чтобы не быть задержанной. Об отъезде Ольгу попросил муж, так как волновался за нее.

Недавно Ольге стало известно, что Денису содержание под стражей продлили еще на два месяца. Родные не видели его уже год.

Задержания Дениса Ольга не видела. Она знает, что Денис вышел в аптеку за лекарствами для бабушки, тогда его и забрали сотрудники КГБ. Об аресте мужа узнала от друзей. Позже в квартире Ивашиных был обыск, но Дениса на него не привезли. И отныне единственная связь с мужем – через адвоката. Сначала была переписка, но уже полгода писем нет.

Ольга говорит, что никаких следственных действий с Денисом не проводят. Он просто сидит, периодически его бросают в карцер. Единственное, что известно: сотрудники КГБ возили Дениса на беседу на улицу Тельмана в Гродно, и там из него пытались вытянуть какую-то информацию. Угрожали передать российской ФСБ, если он не признается в тех преступлениях, в которых его обвиняют.

Дениса задержали по ст. 365 Уголовного кодекса, но в сентябре 2021 года Ивашину добавили еще одну статью.

«Мужа обвинили в измене государству, и это странно, так как Денис присяги государству не давал. Он обычный журналист, откуда у него могли быть какие-то секретные сведения?»

Ольга признается, что они с мужем понимали: Дениса могут арестовать. Но все равно подготовлены не были. Особенно тяжело было в первые месяцы. Потом немного успокоились, ежедневные заботы, передачи, посылки, письма, жалобы – все стало рутиной. Несомненно, новое обвинение добавило негативных эмоций.

«Мы понимаем, что сейчас все зависит не от Дениса, не от следственных органов. Это заказ государственного уровня, причем не факт, что Республики Беларусь, может даже Российской Федерации. Поэтому и решаться дело будет на самом высоком уровне», – говорит Ольга.

Она говорит, что муж знает о войне и следит за событиями. Еще в 2019 году он писал, что война против Украины может начаться в том числе с использованием территории Беларуси, что это сценарий, который начал реализовываться еще в 2014 году.

«Мне он говорил, что Путин может вторгнуться в Украину с нашей земли еще раньше, и говорил, что надо вместе решать проблему с Путиным и Лукашенко. Но один журналист мало что может сделать. Люди же не хотели в это верить».

Ольга, говорит, что чувствует поддержку людей из разных стран, и это радует.

«С началом военной операции Дениса можно считать военнопленным. Как и большинство политзаключенных, которые выступали против союза с Россией. Это и Павел Северинец, и Николай Статкевич, все они остаются в очень опасной ситуации, особенно если оккупация Беларуси примет другие формы и если власть перейдет к россиянам, они будут мстить своим врагам, таким, как Денис. Поэтому единственный шанс для Беларуси и для нашей семьи – это победа Украины», – ставит точку в нашем разговоре Ольга Ивашина.

Денис Ивашин известен своими расследованиями о влиянии «русского мира» на Беларусь и Сирию, о скандальной застройке в Куропатах, а также о переходе бывших украинских беркутовцев в силовые структуры Беларуси.

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