Путинизм головного мозга 6 Игорь Яковенко

12.03.2022, 20:58

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Игорь Яковенко

Лавров посылает сигналы о помощи посредством узелкового письма инков.

Переговоры Лаврова с Кулебой, на мой взгляд, стали демонстрацией того, что глава МИД РФ больше не может рассматриваться не только в качестве дипломата, но и вообще в качестве собеседника, которому есть смысл задавать вопросы. Это – просто экспонат для изучения весьма любопытного социального явления под названием "путинизм головного мозга". И это совсем не про психиатрию. Вот несколько цитат:

"На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали".

В этот момент Сергей Викторович так вошел в образ булгаковского героя из повести "Собачье сердце", что возникло ощущение, что он вот прямо сейчас станет яростно выкусывать у себя подмышкой блох прямо через пиджак, и раздумчиво добавит: "Может, Зинка напала"…

А после его заявления: Мы хотим дружественной Украины – возникло подозрение, что этот человек просто троллит собравшихся. Поскокльку трудно всерьез утверждать что для того чтобы подружиться надо непременно бомбить города и массово убивать граждан той страны, с которой хочется дружить.

После чего Лавров сообщил, что одной из причин вторжения стало "создание на территории Украины биологического оружия, причем этнически ориентированного".

То есть, Украина, по утверждению Лаврова создает биологическое оружие, которое убивает только русских, а украинцев не трогает. Помимо того, что само по себе представление о том, что могут быть такие дрессированные вирусы, которых можно натравить на отдельную социальную группу, отличающуюся не биологическими, а языковыми и политическими (гражданство) особенностями, заявление Лаврова входит в явное противоречие с недавними утверждениями его шефа. Путин только что написал кучу статей о том, что русские и украинцы — один народ. А Лавров теперь заявляет, что в Украине создают вирусы, способные избирательно поражать русских по этническому признаку. Так если народ один, то как же вирусы русских смогут отличить? По паспорту?

По мере того, как Лавров все больше запутывался, нагромождая одну нелепую ложь за другой, я все меньше его слушал и все больше обращал внимание на его руки, которые у него дрожали примерно также как и руки Янаева во время той знаменитой пресс-конференции ГКЧП. Но руки Лаврова не просто дрожали. Он, пребывая в сильном душевном волнении, и все время что-то теребил. Сначала какую-то бумажку, а потом вцепился в проводок от наушников и стал из него плести какие-то узелки. И стало очевидно, что это – узелковое письмо древних инков, с помощью которого Лавров пытается подать сигнал миру. Скорее всего это был SOS, мольба о помощи. Все-таки Лавров – это не Шойгу какое-то. Он не может не понимать, что его ждет судьба его предшественники – Риббентропа. Возможно, с помощью узелкового письма Сергей Викторович хотел сказать, что его пытают, заставляя нести весь этот чудовищный бред…

Игорь Яковенко,блог

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