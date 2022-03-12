Дмитрий Кулеба: Россия должна быть депутинизирована 5 12.03.2022, 21:52

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Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины заявил, что это станет гарантом мира.

Устранения главы Кремля Путина будет достаточно для прекращения войны в Украине, но для восстановления мира и безопасности в евроатлантическом пространстве необходима депутинизация России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе мероприятия Renew Democracy Initiative (США), передает «Укринформ».

В частности, глава украинской дипломатии отметил, что эта война является решением путина и его устранения было бы достаточно для ее прекращения.

«Но восстановление мира и безопасности в евроатлантическом пространстве также требовало бы не только устранения путина, но и депутинизации России. Путин - не только просто личность, это система, и Россия должна быть депутинизирована», - подчеркнул он.

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