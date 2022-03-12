Боксер Усик обратился к россиянам: Вы цинично врете и разрушаете наши города 12.03.2022, 23:01

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Александр Усик

Hесколько поколений украинцев не сможет простить россиянам их действий.

Украинский боксер Александр Усик обратился к россиянам и украинцам на 17-й день войны, пишет unian.net.

Чемпион мира в супертяжелом весе упрекнул россиян в циничной лжи и предупредил, что несколько поколений украинцев не сможет простить россиянам их действий.

"Российская Федерация уничтожает наши города. Ровняет их с землей под предлогом борьбы с фашизмом. Вы боретесь с нашими женщинами, детьми и стариками. Разрушая наши больницы, школы и целые города! При этом цинично врете и продолжаете врать, что это какая-то "спецоперация" и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам. Большой разрыв идет уже. Наши 2-3 поколения минимум уже обозлены на вас за ваши действия", - сказал он.

Усик продолжил, воззвав к православным слушателям:

"Вы знаете, люди, Господь противится гордым людям и он способствует тем, кто любит, кто дарит любовь! И он противится тем, кто заставляет любить. Мы на своей земле! На своей православной Украинской Земле!".

Он выразил уверенность, что украинцы после войны отстроят свою страну. Также он поблагодарил всех, кто причастен к защите Украины, и призвал молиться перед каждым выходом из дома.

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