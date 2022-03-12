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Юрий Бутусов: Путин проиграл на третий день войны

  • 12.03.2022, 23:05
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Юрий Бутусов: Путин проиграл на третий день войны
ЮРИЙ БУТУСОВ
Фото: Gordonua.com

Украина отправила Россию в чумной барак цивилизации.

Главный редактор украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в интервью Дмитрию Гордону выразил мнение, что блицкриг главы Кремля провалился:

— Путин проиграл на третий день войны. 26 февраля стало очевидно, что блицкрига не будет. Он провален на всех основных оперативных направлениях. И теперь Россия попала в этот барак. Украина отправила Россию в чумной барак цивилизации при поддержке Запада. Поэтому сейчас идет борьба и Путина больше всего бесит, что мы продолжаем сопротивление, мы продолжаем наносить ему потери, мы заставляем российскую армию действовать осторожно. Она уже боится заходить в города, потому что ее там перебьют.

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