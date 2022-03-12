Олег Белоколос: Лукашенко боится потерять власть 12.03.2022, 23:52

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Олег Белоколос

Фото: Укринформ

Любые резкие шаги могут повлечь негативные последствия для режима.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин хочет втянуть белорусов в войну против Украины, потому что армия РФ на грани использования всех ресурсов. Лукашенко не может сопротивляться, но боится потерять власть из-за протестов против войны. Об этом gazeta.ua рассказал дипломат, председатель правления Фонда «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос.

«Оказывать сопротивление Путину Лукашенко не готов. На территории Беларуси есть российские военные. Любые резкие шаги могут повлечь негативные последствия для режима Лукашенко. Поэтому о сопротивлении не может идти речь. Страна фактически содержится за счет субсидий из российского бюджета. Но рано или поздно Россия будет вынуждена прекратить это, потому что там ухудшается ситуация с финансами», - говорит дипломат.

«Есть много информации, что Россия на грани использовании всех своих армейских ресурсов. Численность русской армии около 900 тысяч. Где-то 200 тысяч из них - реально воюющие люди. Большую часть своих боеспособных подразделений они уже привлекли. Русские буксуют. Поэтому, возможно, хотят белорусскую армию», - говорит Белоколос.

Белорусы, которых пытаются мобилизовать, стараются избегать войны, говорит дипломат.

«Они не хотят участвовать в этой жестокой войне. Понимают, что как и русская армия могут покрыть себя позором. Лукашенко полностью контролирует режим в Кремлье Но готовы ли белорусы переходить в непосредственный военный контакт с нашими ВСУ - здесь есть вопросы», - добавляет Белоколос.

Путин уже давно склонил к войне Лукашенко, говорит дипломат.

«В ноябре прошлого года утвердили совместную военную доктрину «Союзного государства». Там говорится о том, что в военно-политическом плане Россия и Беларусь будут действовать сообща. Как это сейчас и происходит. Беларусь шла к такому союзу давно - с 2014-го года заняла ту позицию, которую занимала Россия. Белорусский режим является союзником РФ», - отмечает Белоколос.

Он добавляет, что основная цель Лукашенко - сохранение власти, а из-за вторжения он может ее потерять.

«Потрясение не в его интересах. Многие белорусы остаются оппозиционными к режиму Лукашенко после подавления протестов. Все его усилия сейчас направлены, чтобы «пропетлять». Готов ли он связать свою личную судьбу с результатами войны - трудно сказать. Но настроения среди белорусов он не может не учитывать», - говорит Белоколос.

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