Херсонские депутаты: Никакой псевдореспублики на территории области не будет 13.03.2022, 0:07

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Херсонщина — это Украина.

Херсонский областной совет провел экстренное заседание и на нем отказался от возможности создания "Херсонской народной республики". Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Рыбалко, сообщает "Суспільне Херсон".

"Состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета. 44 депутата приняли обращение о том, что "Херсонщина — это Украина" и никакой псевдореспублики на территории области не будет", — сказано в сообщении.

Напомним, что результаты планируемого российскими оккупантами "референдума" в Херсонской области не будет иметь юридических последствий, кроме уголовной ответственности для его организаторов. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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