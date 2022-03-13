Виталий Ким: Под Николаевом на минах взорвалась колонна оккупантов 13.03.2022, 0:30

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Город держит оборону.

Глава украинского Николаева Виталий Ким сообщил вечернюю сводку событий в Николаевской области. По его словам, враг продолжает нести потери.

Об этом Ким сообщил в своем видеообращении.

"Взорвалась колонна на минах, расстреляли кое-где. Хорошо поработали за пределами досягаемости. В общем - красиво пока все идет. Враг пытается перегруппироваться, пугает нас страшилками, что он будет тут нас захватывать", - рассказал Ким.

Однако он заверил, что его и его команду это не беспокоит. "Мы двигаемся вперед", - добавил Ким.

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