Тероборона Киева разбила колонну российской техники и остановила ее движение к столице
- 13.03.2022, 8:06
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Уничтожены танки оккупантов, БМП, БТР с личным составом и бронированный автомобиль.
Территориальная оборона Киева уничтожила колонну техники оккупантов и остановила ее продвижение к столице.
Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, который опубликовал соответствующее фото.
По его словам, 112-я Отдельная Бригада ТО Киева при помощью Стугны уничтожила танки оккупантов, БМП, БТР с личным составом и бронированный автомобиль.
Накануне в Киевской области украинские военные остановили движение колонны российских оккупантов.