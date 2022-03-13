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Тероборона Киева разбила колонну российской техники и остановила ее движение к столице

  • 13.03.2022, 8:06
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Тероборона Киева разбила колонну российской техники и остановила ее движение к столице

Уничтожены танки оккупантов, БМП, БТР с личным составом и бронированный автомобиль.

Территориальная оборона Киева уничтожила колонну техники оккупантов и остановила ее продвижение к столице.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, который опубликовал соответствующее фото.

По его словам, 112-я Отдельная Бригада ТО Киева при помощью Стугны уничтожила танки оккупантов, БМП, БТР с личным составом и бронированный автомобиль.

Накануне в Киевской области украинские военные остановили движение колонны российских оккупантов.

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