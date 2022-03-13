Во Львове впервые за время войны было слышно взрывы 13.03.2022, 8:10

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Это произошло во время общеукраинской тревоги в 04:30.

Ночью 13 марта во Львове местные жители сообщили, что раздались взрывы, возможно, впервые с начала войны, передает nv.ua.

Это произошло во время общеукраинской тревоги, которую объявили примерно в 04:30 (по Минскому времени).

По разным данным, жители Львова услышали несколько взрывов, информация проверяется.

По предварительной информации, российские оккупанты атаковали Яворовский полигон возле Львова, сообщает Ирина Геращенко в Telegram.

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