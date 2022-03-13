Оккупанты нанесли удары по православной Святогорской Лавре, где прятались беженцы 4 13.03.2022, 8:20

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В монастыре находятся 520 беженцев, из них 200 - дети.

В результате авиаудара российских военных пострадала Свято-Успенская Святогорская Лавра в городе Святогорске Донецкой области.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ (МП).

Взрывная волна повредила помещения Лавры, в которых проживала братия монастыря и беженцы. Были разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям различной степени.

Как уточнили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры, 12 марта в 22:00 Россия нанесла по Лавре авиаудар. Авиационная бомба разорвалась в 50 метрах от моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец, - у входа в монастырь.

"В результате страшной силы взрыва в храмах Лавры вылетели оконные рамы. В лаврских гостиницах взрывной волной выбиты все окна и двери. Несколько раненых отвезли в госпиталь города Святогорска, остальным оказана помощь в обители. Погибших, к счастью, нет", - говорится в сообщении.

В Святогорской Лавре находятся 520 беженцев, из них 200 - дети. Всего в городе сейчас около 10 000 беженцев и местных жителей.

По словам руководства Лавры, ни на территории обители, ни в городе не было никаких воинских формирований.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, какие культурные памятники в Украине уже уничтожили российские оккупанты.

Свято-Успенская Святогорская лавра - это монастырь УПЦ (МП) в Святогорске Донецкой области. Монастырь расположен на высоком меловом правом берегу Северского Донца - так называемых Святых горах. Кроме наземных зданий, имеет меловые пещеры. В Лавре хранятся мощи преподобного Иоанна, затворника Святогорского.

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