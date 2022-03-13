Америка и союзники душат Мордор 5 Виктор Таран

13.03.2022, 8:32

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Но честь в этой победе будет принадлежать Украине.

США ввели новые санкции против России: запретили поставку долларовых банкнот в Россию – доллар теперь даже за 400 не найдут, ввели полные блокирующие санкции против попавших под санкции членов Госдумы и руководителей российских банков.

Запретили импорт алкоголя, бриллиантов, икры и морепродуктов из Мордора. Запретили поставлять в Мордор предметы роскоши – автомобили, дорогую одежду и ювелирные изделия.

Страны G7 будут добиваться, чтобы Россия не смогла получать деньги у МВФ, Всемирного банка и других финансовых учреждений;

США, ЕС и G7 отменят режим наибольшего содействия в торговле с Россией;

Америка получит возможности запрещать своим резидентам инвестировать в хоть какой сектор экономики Мордора;

Кто не успел вывести бизнес из России – по факту рискует попасть под санкции США. Итак, ждем новых "бизнес-беглецов";

США не будут воевать с Россией в Украине – это чревато третьей мировой, но будет защищать территорию НАТО.

Мордор заплатит серьезную цену, если применит химическое оружие в Украине. Констатируем – Америка и союзники продолжают душить Мордор санкциями. С каждым днем их экономика летит все быстрее в бездну. Через месяц от экономики ничего не останется… Большая черная дыра….

И тогда россияне, возможно, что-нибудь начнут понимать. Хотели вернуться в СССР? Будет! Испытают весь ужас тоталитарной империи! И мне их совсем не жалко.

Воевать с Мордором придется исключительно Украине. Но нам будут давать самое современное оружие и поставлять разведывательные данные. Это будет затруднительно. Но честь в этой победе над Мордором будет принадлежать Украине.

Виктор Таран, «Фейсбук»

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