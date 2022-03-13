В Луганской области оккупанты применили запрещенные фосфорные бомбы 14 13.03.2022, 8:40

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Их сбросили на город Попасная.

В Луганской области в городе Попасная российские оккупанты бросили фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

«Попасная. Использование фосфорных боеприпасов. Сокрушительная, разрушительная, безобразная сила. Это то, что фашисты называли «Brennende Zwiebel». Это то, что рашисты сейчас выпускают по нашим городам. Невероятные страдания и пожары», - подчеркнул Белошицкий.

Фосфорные боеприпасы – это огнеопасные боеприпасы, содержащие белый фосфор. Он очень активно и загорается от контакта с кислородом.

Белый фосфор вызывает не просто ожоги, а глубокие раны, начиная от поражения костей до омертвения тканей. Известно, что использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией.

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