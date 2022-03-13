Яхту Абрамовича перегнали из Италии в Черногорию

Яхту Абрамовича перегнали из Италии в Черногорию15
- 13.03.2022, 9:10
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Путинский олигарх пытается убежать от санкций.
139-метровую яхту Solaris российского олигарха Романа Абрамовича перегнали из порта Барселоны в Тиват (Черногория). Таким образом, хотят избежать санкций.
Об этом свидетельствует Marine Traffic.
Черногория не является членом ЕС, поэтому какие-либо санкции ЕС не дадут оснований арестовать судно.
Накануне власти Италии арестовали яхту российского олигарха Игоря Мельниченко. Напомним, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы.