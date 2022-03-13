Яхту Абрамовича перегнали из Италии в Черногорию 15 13.03.2022, 9:10

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Путинский олигарх пытается убежать от санкций.

139-метровую яхту Solaris российского олигарха Романа Абрамовича перегнали из порта Барселоны в Тиват (Черногория). Таким образом, хотят избежать санкций.

Об этом свидетельствует Marine Traffic.

Черногория не является членом ЕС, поэтому какие-либо санкции ЕС не дадут оснований арестовать судно.

Накануне власти Италии арестовали яхту российского олигарха Игоря Мельниченко. Напомним, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы.

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