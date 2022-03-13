Пять факторов, которые работают против Путина Константин Машовец, «Главред»

13.03.2022, 9:28

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Константин Машовец

Ошибки Кремля упрощают задачу для ВСУ.

Тут многие наши граждане, насмотревшись и начитавшись во всяких "тырнетах" всякого-разного, почему-то вдруг решили, что наша нынешняя война за свободу и независимость имеет ярко выраженную тенденцию к некоему "затягиванию надолго" или даже "замораживанию". Мол, все будет "как в 2014-м и 2015-м" - орки захватят столько, сколько смогут, потом окопаются, укрепятся на достигнутых рубежах, возьмут под контроль окружающие их территории. А потом наше военно-политическое руководство "все сольет" и откажется от дальнейшего вооруженного противоборства с оккупантом, подписав некий аналог предыдущих "протоколов Минских подлецов", прикрываясь священным желанием прекратить убийства наших граждан, а также разрушение наших городов и сел.

Многих, в этом отношении, на такого рода мысли натолкнули последние заявления президента Зеленского и его партии о компромисах, нейтральном статусе и "охлаждении к НАТО", а главное - его готовности вести прямые переговоры с бункерным дол...бом.

Такого рода опасения наших граждан вполне понятны. Только при этом, они не учитывают целый ряд обстоятельств и факторов, которые наши граждане, исповедующие этот тезис, пропускают как бы мимо ушей и заодно своего сознания. Но, по порядку...

Фактор первый. Многие думают, что война идет между Украиной и Россией, на том основании, что конкретные боевые действия ведутся между вооруженными формированиями Украины и вооруженным стадом орков Мордора. Это утверждение верно лишь отчасти. Ибо на самом деле нынче, в отличии от 2014-2015-х годов, за Украину, пускай и косвенно, но воюет практически весь цивилизованный мир, решивший в конце концов "закопать психа с боеголовкой" и весьма увесисто вкладывается в этот процесс как финансово, так и ресурсно... В такой ситуации, спрыгнуть "на замораживание" никакой в доску героический президент Зеленский не сможет, даже если захочет. Ибо в противном случае, он тут же отправится "под пресс" всего цивилизованного мира, в компанию к "психу с ракетой". И президент Зеленский это точно знает. В этом контексте, я бы рекомендовал сомневающимся смотреть не на слова президента Зеленского, а на его действия.

Фактор второй. Как все уже успели заметить, методология ведения боевых действий со стороны ВСУ в нынешней войне коренным образом отличается от того, что они демонстрировали в 2014-м и 2015-м годах даже в столкновении с противником, который был куда слабее по всем параметрам, нежели регулярное орочье стадо Мордора, нынче вторгнувшееся в священные пределы неньки. В первую очередь, это касается способности вести современные оперативно-тактические операции - в виде высокоманевренных, мобильных действий в обороне против превосходящего противника... Примечательно, что такие разительные перемены с ВСУ произошли тогда, когда в них всего-то добавили "немного НАТО" и "немного Байрактаров с Джавелинами"... А представьте себе, если в них так "существенно плеснуть НАТО" и не ограничивать себя лишь Джавелинами и Байрактарами? А именно это может произойти, если орки попытаются перейти к позиционной форме "освобождения от нацистов".

Несостоятельность регулярного мордорского вооруженного стада, которое непонятно кем, до недавнего времени, считалось "второй армией мира", в сравнении с нынешними ВСУ, сегодня стала настолько очевидна всем, что вопрос сохранения вторгнувшегося в Украину орко-стада, причем даже в уполовинутом виде, уже плавно перекочевал в разряд общих целей войны Кремля.

Вы серьезно считаете, что в таких условиях ВСУ не сможет перемолотить даже окопавшиеся остатки бункерного стада орков? Это произойдет еще быстрее нежели это происходит теперь, когда орочьи колоны пытаются активно маневрировать и передвигаться. Просто потому, что в условиях "окапывания" и "закрепления" за ними не надо будет гоняться или постоянно обнаруживать и доразведывать для того, чтобы применить по ним вполне высокоэффективные дистанционные средства поражения ВСУ.

Сам факт окапывания этого варварского быдла, полюбляющего кидаться снарядами по мирным кварталам украинских городов, весьма упростит для ВСУ эту задачу. А учитывая тот факт, что эти самые средства поражения ВСУ, при помощи наших западных союзников, могут приобрести еще большую эффективность и дальнобойность, а главное - поражающую способность по укрытым и защищенным целям, становится очевидным, что никакие окапывания орков не спасут.

Фактор третий. Уже сейчас понятно, что дело "умиротворения" захваченных украинских территорий для орков также будет весьма непростой задачей. За предыдущие восемь лет, в Украине ни у кого не осталось особых сомнений в том, что стать прокремлевской прокси-территорией, удовольствие - не из приятных. Наглядные примеры, известные под аббревиатурой "ДНР" и "ЛНР" у всех перед глазами. Потому фронда, саботаж, а то и прямое сопротивление оркам, в том числе вооруженное, на этих территориях вполне обеспечено. Особенно, учитывая тот факт, что над созданием соответствующих "очагов" на приграничных с Мордором территориях еще до войны и в ходе ее начала весьма плодотворно поработали ряд украинских государственных организаций и учреждений таки как ССО ВСУ или СБУ.

Фактор четвертый. Он называется просто и доходчиво - время. Пока у бункерного долбо...ба есть запас жирка, накопленный за "безсанкционные" времена, он вполне может себе позволить вести активно-наступательные действия в Украине, проводить мобилизации и всяко-разно помахивать ракетами. Но чем больше будет затягиваться вся эта "денацификация" Украины, тем больше будет скукоживаться эта его возможность. Просто потому, что на проектную мощность выйдут "адские санкции", введенные против долбо...ба цивилизованным миром. Потому, замораживать, разнообразно окапываться и затягивать все это дело просто не в интересах самого долбо...ба. Да, в этом отношении, затягивание и для Украины, мягко говоря, не полезно, но тут мы откровенно находимся в лучшем положении, нежели обложенный флажками бункерный долбо...б. По сути, вся Европа, находящаяся западнее нас, в этом отношении вполне вероятно выступит в качестве нашего тыла и просто не даст нам грохнуться лбом об землю. Хотя, конечно, некоторые из этих западных "старичков" с большим удовольствием сдали бы нас Кремлю, как стеклотару и забыли бы об Украине, как о страшном сне. Однако, вряд ли у них это получится, уже в силу того, что это противоречит консолидированному решению всего цивилизованного мира касаемо дальнейшей судьбы засевшего в бункере долбо...ба.

Фактор пятый и самый главный. Сам тезис о возможном "замораживании" войны появился не сам по себе, а всплыл в нашем информационном пространстве около 4-5 дней назад. И именно тогда, когда в "гламурном" орко-штабе, в конце концов, уразумели себе, что блицкрига точно не будет, а перспектива разгрома и тотального поражения на поле боя из фантастической постепенно превращается в реальную, вот тогда, наиболее умелые и "продвинутые" орковские троли-диспутанты полезли с "аргументированными мнениями", а также "цитатами из Зеленского" о "замораживании" практически на все более-менее читаемые украинской аудиторией паблики и аккаунты.

Однако, замечу, что полностью исключать такой вариант не следует. По одной простой причине - именно эту мысль нынче пытаются нашей "сознательно неустойчивой" власти вкинуть орки через своих тихушников, как некий "приемлемый" способ "остановить этот ужас войны". И варварские бомбардировки и обстрелы мирных кварталов наших городов и поселков - часть этой работы по внушению.

Константин Машовец, «Главред»

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