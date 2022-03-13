У войск РФ почти закончились ракеты «Калибр» и высокоточное оружие
- 13.03.2022, 9:56
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Оккупанты будут действовать более варварскими методами.
Ракеты «Калибр» и высокоточное оружие у оккупантов почти закончились. Однако они все равно постараются максимально бомбить украинские территории.
Если попадут – для них это будет хорошо, если нет – смогут вызвать у людей страх. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.
По его словам, одной из самых важных задач оккупантов является само распространение паники среди украинцев, чтобы они не чувствовали себя в безопасности.
«Думаю, что ракеты «Калибр» почти закончились, высокоточное оружие почти закончилось, но от этого не легче», – заявил советник министра.