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У войск РФ почти закончились ракеты «Калибр» и высокоточное оружие

  • 13.03.2022, 9:56
  • 9,768
У войск РФ почти закончились ракеты «Калибр» и высокоточное оружие

Оккупанты будут действовать более варварскими методами.

Ракеты «Калибр» и высокоточное оружие у оккупантов почти закончились. Однако они все равно постараются максимально бомбить украинские территории.

Если попадут – для них это будет хорошо, если нет – смогут вызвать у людей страх. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

По его словам, одной из самых важных задач оккупантов является само распространение паники среди украинцев, чтобы они не чувствовали себя в безопасности.

«Думаю, что ракеты «Калибр» почти закончились, высокоточное оружие почти закончилось, но от этого не легче», – заявил советник министра.

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