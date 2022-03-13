Бермуды сделали сотни российских самолетов непригодными для полетов 9 13.03.2022, 10:17

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Решение вступило в силу с полуночи 13 марта по Гринвичу.

Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) решило отменить сертификаты летной годности для российских самолетов, сообщает liga.net.

"Международные санкции против авиационного сектора оказали существенное влияние на способность поддерживать надзор за безопасностью российских самолетов из бермудского авиареестра. Система летной годности была ограничена до такой степени, что BCAA не может уверенно утвердить эти самолеты как годные к полетам.

Поэтому BCAA решила приостановить действие сертификатов летной годности всех российских самолетов, зарегистрированных на Бермудских островах.

Решение вступает в силу с полуночи 13 марта по Гринвичу.

Несоответствие требованиям летной годности означает, что судно не безопасно для полетов и не должно находиться на земле.

По условиям Чикагской конвенции о международной гражданской авиации за поддержку летной годности отвечает страна регистрации судна. В России соответствующие соглашения подписаны с Бермудами и Ирландией.

Газета Коммерсант со ссылкой на данные консалтинговой компании IBA пишет, что бермудская регистрация имела 745 российских самолетов примерн из 1400, но точное количество сказать невозможно, потому что после введения санкций Россия начала переводить самолеты в свой реестр.

Бермуды – заморская территория Великобритании, которая ввела жесткие санкции против России за ее нападение на Украину, в том числе против авиационной отрасли.

Из-за санкций было полностью прекращено авиасообщение между Россией и Евросоюзом.

Авиакомпании третьих стран, в частности Азербайджана и Казахстана, начали отказываться от полетов в Россию из-за отсутствия полноценного страхования.

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