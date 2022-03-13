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В Тбилиси через Владикавказ за 54 часа: Минский айтишник рассказал, как уезжал

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  • 13.03.2022, 10:33
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В Тбилиси через Владикавказ за 54 часа: Минский айтишник рассказал, как уезжал

Белорусские мужчины опасаются получить повестку.

Минский айтишник говорит devby.io, что долго не решался уехать из Минска. Не хотел принимать решение на эмоциях, неделю следил за обстановкой в Украине, читал новости и понял: пора покупать билет. Больше всего боялся получить повестку. В Тбилиси software engineer минской компании улетел с котом (змею даже не рискнул перевозить) и другими айтишниками — братом и другом.

В ИТ молодой человек три года, ему 22 и он просит быть анонимным. 3 марта он уехал из страны.

— Коллеги тоже обсуждали отъезд, но офис оставался в Минске, компания небольшая. На работе к моему решению отнеслись нормально, сделали всё возможное для комфортного переезда: дали пару выходных, поддержали морально и поменяли технику.

«Билеты уходили за 10 секунд»

— Решил лететь в Тбилиси, цены за один билет стартовали от $400 и доходили до 2-3 тысяч. Сперва были попытки купить что-то на сайте «Белавиа», но там это направление быстро раскупили. Поэтому я постоянно перезагружал сайт, искал отменённые билеты. Дважды такие нашёл.

Проблема была в том, что аналогично поступали и другие люди. Пока я заполнял поля — билет буквально за 10 секунд покупал кто-то другой. Так я дважды опоздал.

Понял, с «Белавиа» ничего не получится, начал искать на Turkish Airlines. Безуспешно. Посмотрел, как можно улететь из Москвы в Ереван, а уже оттуда в Грузию. Мониторил ещё Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. Но с пересадками дорога занимала два дня, или билеты слишком дорого выходили.

На агрегаторах много размещалось билетов с неактуальными маршрутами, которые вот-вот будут отменены или уже отменены. Например, можно было купить Москва — Ростов-на-Дону, хотя рейсы уже не выполнялись. Нужно было самому постоянно следить за последней информацией, чтобы не оказалось так: купил билет, а прямо перед посадкой понял, что никуда не летишь. Агрегатор не помогал сориентироваться, можно было заплатить две тысячи долларов за билеты и пролететь с ними. А вернуть только через месяц. Если, конечно, возврат предусмотрен.

В итоге наш рейс выглядел так: Минск-Москва-Владикавказ-Тбилиси. Из Минска в Москву мы уехали на поезде 3 марта, потом летели до Владикавказа на самолёте, а из него в Тбилиси добирались на такси. Весь путь занял 54 часа и около тысячи беларуских рублей на одного человека.

Минск-Москва — плацкарт, верхняя полка возле туалета

— Сайт железной дороги не работал, купить билет онлайн было невозможно. В 10 вечера позвонили на ЖД, там ответили: есть 500 билетов в продаже на «ласточку» (поезд Минск-Москва). Это только на один рейс, на другие тоже без проблем можно приобрести. Утром 2 марта приехали на вокзал — билеты уже были выкуплены на три дня вперёд. Их же точно было больше тысячи! Взяли какие-то последние на долгий и неудобный поезд — плацкарт, верхняя полка, возле туалета за 150 рублей. Хуже не придумаешь.

На границе не было досмотра. Проверили только паспорт и билет. Даже не смотрели на кота, которого я перевозил. Хоть было много страха из-за его документов, чтобы с ними всё было в порядке. В Минске у меня ещё была змея — её даже не пытался вывезти. В городе всего две частные клиники, которые с ними работают, наверное, было бы проблематично получить разрешение. Пришлось оставить змею родителям.

Владикавказ, граница: «Из Беларуси? Айтишники?»

— Самая сложная дорога была из Владикавказа до Тбилиси. Единственная дорога в Грузию, когда мы приехали, была закрыта из-за опасности схода лавин. Пришлось ждать два дня. Нам повезло попасть на таксиста-грузина, который часто работает на этом маршруте и у него много знакомых. Когда подъехали к границе, к Верхнему Ларсу, увидели очередь в 500 машин — часов на 30. Заметили много авто с белoруcскими номерами.

Простояли всего семь часов благодаря тому, что наш таксист уже занял очередь. Прямо перед нами микроавтобус с украинцами пытался выехать из России, с ними долго разбирались пограничники, куда-то отвели людей. Как я понял, их так и не выпустили в Грузию.

Надо сказать, в том регионе довольно острая политическая обстановка: во Владикавказе многие, как я понял, за войну в Украине, в Грузии — против. Общаться с таксистами было довольно опасно, лучше молчать или выдерживать нейтральную позицию.

Но на границе к белoрусам у грузин лояльное отношение. Первое, что спрашивают:

- Вы откуда?

- Из Беларуси.

- Айтишники?

- Да.

Видимо, айтишников в эти дни едет много.

«В Тбилиси квартиры подорожали на 200-300 долларов»

— В Тбилиси каждый из нас приехал с большим чемоданом. В Минске в торговых центрах невозможно было купить чемодан, всё разобрали. В итоге взяли в ЦУМе очень некачественные за 400 рублей, главное — большие.

Тбилиси — наша конечная локация, собираемся здесь остаться. Не планируем получать шенгенскую визу, ехать куда-то ещё. Здесь хорошо относятся к белoрусам.

Как мне показалось, по уровню жизни — в Минске лучше. Тбилиси не такой развитый город, всё работает через сарафанное радио, нет полезных агрегатров типа «Куфара», где всё можно найти. Цены на продукты выше, сервис и магазины хуже. Ощущение, что приехал в областной город. Но есть плюс — здесь очень красиво, есть куда сходить, с кем пообщаться. Думаю, диаспора будет большая.

Как говорят местные, цены на жильё поднялись где-то на 200-300 долларов. Жилья мало, почти все квартиры уходят после первого просмотра. Один местный сайт по поиску жилья из-за наплыва посетителей вообще положили. Агенты работают плохо: ты звонишь в колл-центр, он — агенту, агент — тебе и арендодателю, а потом оказывается, что квартира сдана. Само жильё хуже, чем в Минске. У нас мы за пентхаус платили 800 долларов, здесь за трёшку в очень плохом районе — 400 долларов.

В Минске меня ничего не держало: снимал жильё, семьи нет, детей тоже. Поэтому уехал спокойно. В лучшем случае — это будет командировка на 3-4 месяца и потом вернусь, если нет — останусь в Тбилиси.

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