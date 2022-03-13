В Тбилиси через Владикавказ за 54 часа: Минский айтишник рассказал, как уезжал 1 13.03.2022, 10:33

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Белорусские мужчины опасаются получить повестку.

Минский айтишник говорит devby.io, что долго не решался уехать из Минска. Не хотел принимать решение на эмоциях, неделю следил за обстановкой в Украине, читал новости и понял: пора покупать билет. Больше всего боялся получить повестку. В Тбилиси software engineer минской компании улетел с котом (змею даже не рискнул перевозить) и другими айтишниками — братом и другом.

В ИТ молодой человек три года, ему 22 и он просит быть анонимным. 3 марта он уехал из страны.

— Коллеги тоже обсуждали отъезд, но офис оставался в Минске, компания небольшая. На работе к моему решению отнеслись нормально, сделали всё возможное для комфортного переезда: дали пару выходных, поддержали морально и поменяли технику.

«Билеты уходили за 10 секунд»

— Решил лететь в Тбилиси, цены за один билет стартовали от $400 и доходили до 2-3 тысяч. Сперва были попытки купить что-то на сайте «Белавиа», но там это направление быстро раскупили. Поэтому я постоянно перезагружал сайт, искал отменённые билеты. Дважды такие нашёл.

Проблема была в том, что аналогично поступали и другие люди. Пока я заполнял поля — билет буквально за 10 секунд покупал кто-то другой. Так я дважды опоздал.

Понял, с «Белавиа» ничего не получится, начал искать на Turkish Airlines. Безуспешно. Посмотрел, как можно улететь из Москвы в Ереван, а уже оттуда в Грузию. Мониторил ещё Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. Но с пересадками дорога занимала два дня, или билеты слишком дорого выходили.

На агрегаторах много размещалось билетов с неактуальными маршрутами, которые вот-вот будут отменены или уже отменены. Например, можно было купить Москва — Ростов-на-Дону, хотя рейсы уже не выполнялись. Нужно было самому постоянно следить за последней информацией, чтобы не оказалось так: купил билет, а прямо перед посадкой понял, что никуда не летишь. Агрегатор не помогал сориентироваться, можно было заплатить две тысячи долларов за билеты и пролететь с ними. А вернуть только через месяц. Если, конечно, возврат предусмотрен.

В итоге наш рейс выглядел так: Минск-Москва-Владикавказ-Тбилиси. Из Минска в Москву мы уехали на поезде 3 марта, потом летели до Владикавказа на самолёте, а из него в Тбилиси добирались на такси. Весь путь занял 54 часа и около тысячи беларуских рублей на одного человека.

Минск-Москва — плацкарт, верхняя полка возле туалета

— Сайт железной дороги не работал, купить билет онлайн было невозможно. В 10 вечера позвонили на ЖД, там ответили: есть 500 билетов в продаже на «ласточку» (поезд Минск-Москва). Это только на один рейс, на другие тоже без проблем можно приобрести. Утром 2 марта приехали на вокзал — билеты уже были выкуплены на три дня вперёд. Их же точно было больше тысячи! Взяли какие-то последние на долгий и неудобный поезд — плацкарт, верхняя полка, возле туалета за 150 рублей. Хуже не придумаешь.

На границе не было досмотра. Проверили только паспорт и билет. Даже не смотрели на кота, которого я перевозил. Хоть было много страха из-за его документов, чтобы с ними всё было в порядке. В Минске у меня ещё была змея — её даже не пытался вывезти. В городе всего две частные клиники, которые с ними работают, наверное, было бы проблематично получить разрешение. Пришлось оставить змею родителям.

Владикавказ, граница: «Из Беларуси? Айтишники?»

— Самая сложная дорога была из Владикавказа до Тбилиси. Единственная дорога в Грузию, когда мы приехали, была закрыта из-за опасности схода лавин. Пришлось ждать два дня. Нам повезло попасть на таксиста-грузина, который часто работает на этом маршруте и у него много знакомых. Когда подъехали к границе, к Верхнему Ларсу, увидели очередь в 500 машин — часов на 30. Заметили много авто с белoруcскими номерами.

Простояли всего семь часов благодаря тому, что наш таксист уже занял очередь. Прямо перед нами микроавтобус с украинцами пытался выехать из России, с ними долго разбирались пограничники, куда-то отвели людей. Как я понял, их так и не выпустили в Грузию.

Надо сказать, в том регионе довольно острая политическая обстановка: во Владикавказе многие, как я понял, за войну в Украине, в Грузии — против. Общаться с таксистами было довольно опасно, лучше молчать или выдерживать нейтральную позицию.

Но на границе к белoрусам у грузин лояльное отношение. Первое, что спрашивают:

- Вы откуда?

- Из Беларуси.

- Айтишники?

- Да.

Видимо, айтишников в эти дни едет много.

«В Тбилиси квартиры подорожали на 200-300 долларов»

— В Тбилиси каждый из нас приехал с большим чемоданом. В Минске в торговых центрах невозможно было купить чемодан, всё разобрали. В итоге взяли в ЦУМе очень некачественные за 400 рублей, главное — большие.

Тбилиси — наша конечная локация, собираемся здесь остаться. Не планируем получать шенгенскую визу, ехать куда-то ещё. Здесь хорошо относятся к белoрусам.

Как мне показалось, по уровню жизни — в Минске лучше. Тбилиси не такой развитый город, всё работает через сарафанное радио, нет полезных агрегатров типа «Куфара», где всё можно найти. Цены на продукты выше, сервис и магазины хуже. Ощущение, что приехал в областной город. Но есть плюс — здесь очень красиво, есть куда сходить, с кем пообщаться. Думаю, диаспора будет большая.

Как говорят местные, цены на жильё поднялись где-то на 200-300 долларов. Жилья мало, почти все квартиры уходят после первого просмотра. Один местный сайт по поиску жилья из-за наплыва посетителей вообще положили. Агенты работают плохо: ты звонишь в колл-центр, он — агенту, агент — тебе и арендодателю, а потом оказывается, что квартира сдана. Само жильё хуже, чем в Минске. У нас мы за пентхаус платили 800 долларов, здесь за трёшку в очень плохом районе — 400 долларов.

В Минске меня ничего не держало: снимал жильё, семьи нет, детей тоже. Поэтому уехал спокойно. В лучшем случае — это будет командировка на 3-4 месяца и потом вернусь, если нет — останусь в Тбилиси.

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