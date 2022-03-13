Военные РФ начали по спискам задерживать активистов, журналистов и бывших силовиков в Херсоне 9 13.03.2022, 10:42

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Также ищут тех, кто фотографирует передвижение российской техники.

В оккупированной российской армией Херсоне силовики РФ преследуют и задерживают украинских активистов, журналистов, бывших военных и всех, кто не скрывает проукраинскую позицию.

Об этом Украинской службе «Радио Свобода» рассказал журналист из Херсона Константин Рыженко, которого также ищут.

По его словам, у россиян есть списки активистов, которые выступают против войны и оккупации, или просто выражали свою проукраинскую позицию. Также ищут тех, кто фотографирует передвижение российской техники и передает информацию украинским силовикам.

«Последние несколько дней, когда в город отвезли СОБР и Росгвардию, представители Росгвардии начали ходить по домам и выбивать двери активистам, бывшим сотрудникам СБУ, бывшим военным. Угрожают журналистам. Есть информация, что одного журналиста забрали, но это непроверенная информация. Мне несколько раз передавали информацию, что конкретно меня ищут. Почему-то с фотороботом. Они заходили в подъезды на конкретные этажи, выбивали конкретные двери и переворачивали определенные квартиры», — рассказал Константин Рыженко.

Сейчас российские силовики оцепили Днепровский рынок, один из крупнейших в городе. У всех, кто хочет пройти на территорию рынка, или выйти оттуда, проверяют телефоны и смотрят, передавал ли человек информацию о перемещении российской техники в чат-бот СБУ, рассказал Константин.

«Оккупанты заняли СИЗО, которое раньше использовали как городской вытрезвитель. Сколько человек туда уже привезли - я не знаю и никто не знает. Очень много задержаний было в Новой Каховке. Мне местные активисты говорят, что там настолько много задержаний, что уже не хватает мест в камерах, и людей просто сгоняют в гараже местного отделения МВД и там держат их. У них есть определенные списки, и по ним начали работать. А потом еще вычисляют тех, кто одновременно стал активным в процессе войны», - говорит Рыженко.

1 марта российские войска, обстреливая многоэтажки, начали штурм Херсона. На следующий день российские военные выдвинули требования жителям города, а через день захватили телебашню. Город до сих пор в оккупации.

Жители выходят на мирные митинги против оккупации. 9 марта Генштаб ВСУ сообщил: «В связи с сильным сопротивлением жителей города Херсон, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили антизаконное задержание более 400 граждан Украины».

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