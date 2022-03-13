Озвучены новые данные по потерям россиян в войне с Украиной 5 13.03.2022, 10:44

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Оккупанты с каждым днем теряют все больше техники и живой силы.

С начала полномасштабного наступления России на Украину с 24 февраля и по 13 марта оккупанты потеряли ориентировочно 12 тысяч человек личного состава.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Заметно, что оккупанты с каждым днем несут новые большие потери.

Общие боевые потери противника:

личного состава – более 12 тысяч человек;

танков – 374 единицы;

боевых бронированных машин – 1 226 единиц;

артиллерийских систем – 140 единиц,

РСЗО – 62,

средств ПВО – 34,

самолетов – 74,

вертолетов – 86,

автомобильной техники – 600,

кораблей / катеров – 3,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.

Отметим, что информация еще уточняется, поскольку из-за интенсивных боев считать точно – трудно.

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