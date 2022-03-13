Озвучены новые данные по потерям россиян в войне с Украиной

Озвучены новые данные по потерям россиян в войне с Украиной5
- 13.03.2022, 10:44
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Оккупанты с каждым днем теряют все больше техники и живой силы.
С начала полномасштабного наступления России на Украину с 24 февраля и по 13 марта оккупанты потеряли ориентировочно 12 тысяч человек личного состава.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Заметно, что оккупанты с каждым днем несут новые большие потери.
Общие боевые потери противника:
личного состава – более 12 тысяч человек;
танков – 374 единицы;
боевых бронированных машин – 1 226 единиц;
артиллерийских систем – 140 единиц,
РСЗО – 62,
средств ПВО – 34,
самолетов – 74,
вертолетов – 86,
автомобильной техники – 600,
кораблей / катеров – 3,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.
Отметим, что информация еще уточняется, поскольку из-за интенсивных боев считать точно – трудно.