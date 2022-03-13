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Жуткие кадры из Чернигова: из-за обстрела оккупантов обрушилась многоэтажка

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  • 13.03.2022, 11:16
  • 3,422
Жуткие кадры из Чернигова: из-за обстрела оккупантов обрушилась многоэтажка

В результате авиаудара произошло разрушение со второго по девятый этаж.

Российские оккупанты утром 13 марта нанесли авиаудар по Чернигову. В результате обрушилась многоэтажка, известно об одном погибшем. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает gordonua.com.

Как отмечает ГСЧС, в 5.46 в результате авиаудара произошло разрушение со второго по девятый этаж, с последующим горением девятиэтажного общежития. На месте пожара работают 10 единиц техники и 48 человек личного состава, а также группа пиротехнических работ и подводного разминирования.

По предварительной информации семь человек спасены, один – погиб, еще один – травмирован. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

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