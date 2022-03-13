Британская разведка: РФ несет тяжелые потери, пытаясь продвинуться на двух направлениях 6 13.03.2022, 11:47

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Российские солдаты дорого платят за вторжение в Украину.

Разведка британского Министерства обороны в очередной краткой сводке по вторжению России в Украину сообщает, что войска РФ несут тяжелые потери, но все еще пытаются продвинуться к Одессе и захватить Мариуполь.

Британская разведслужба отмечает, что россияне пытаются окружить силы ВСУ на востоке страны и замкнуть кольцо одновременным продвижением со стороны Харькова и Мариуполя.

Одновременно россияне намерены обойти Николаев, чтобы продолжить движение в сторону Одессы.

Британцы считают, что войска РФ "дорого платят за каждое продвижение" по территории Украины и что ВСУ оказывает им упорное сопротивление на всех направлениях.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/eTyMwvnz4V



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/FLC100EJAr — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 13, 2022

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