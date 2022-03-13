Андрюс Кубилюс: Путин допустил большую ошибку 4 13.03.2022, 12:15

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Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

Глава Кремля проигрывает и в Украине, и на поле санкций.

Бывший премьер-министр Литвы, евродепутат Андрюс Кубилюс в интервью сайту Charter97.org прокомментировал последние события, связанные с войной России против Украины:

— Почему Путин решил пойти на войну? Основная причина в том, что он начал чувствовать, что его режим становится все слабее и слабее. Путин видел всю панораму, как авторитарные режимы на всем постсоветском пространстве начинают терять лояльность народа.

И, конечно же, белорусские события 2020 года стали большим шагом вперед и показали, что люди не хотят больше жить с одним и тем же диктатором 27 лет. Итак, Путин начал понимать, что подобное может произойти и в России. Именно поэтому он стал намного жестче действовать по отношению к внутренней оппозиции. Он стал очень бояться. Именно поэтому Путин пытался отравить Навального и затем посадил его в тюрьму.

Недавние события в Казахстане стали дополнительным свидетельством того, что даже какая-то переходная модель назарбаевского типа не способна сохранить лояльность народа.

И именно поэтому Путин пошел на отчаянный шаг. Так что в некотором роде причина, по которой он решился на войну, просто в том, что он сам чувствует вызов для выживания своего режима.

Кроме того, на последних выборах в Думу в сентябре прошлого года (по крайней мере, если смотреть на реальные данные, которые предоставили российские эксперты) «Единая Россия» набрала всего 31%, а не 50%, как в так называемых официальных результатах.

30% за партию Путина в России — для меня это выглядит примерно так, как то, что получил Лукашенко на президентских выборах: 25-30 процентов, в том время, как Светлана Тихановская получила где-то 60-65%.

Итак, мы сейчас в этой ситуации: Путин решился на войну. Возможно, у него есть дополнительные причины. В целом, это решение для меня выглядит совершенно безумным, как и его расчеты, но он так поступил, потому что начал чувствовать, что его власть ослабевает.

Что касается гражданского общества — конечно, гражданское общество в России сейчас находится под большим давлением, чем до войны: все каналы связи перекрыты. Мы ведем какие-то консультации с заметными лидерами, находящимися за пределами России. И мы смотрим, что можно сделать.

Пока сложно предсказать, как будет развиваться будущее. На мой взгляд, Путин допустил большую ошибку. Он проиграет войну. Он проигрывает на военных полях Украины и проигрывает в своей экономике против западных санкций. Санкции действительно бьют очень сильно, они будут расширятся.

Надеюсь, что и Европа придет к эмбарго на нефть, которая приносит Путину большие деньги. Моя цель сейчас состоит в том, чтобы очень четко заявить западному сообществу, что все санкции, которые сейчас вводятся, будут действовать до тех пор, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины, то есть не только те города, которые оккупированы сейчас, как Херсон или Чернобыль, но также города, которые были оккупированы еще в 2014 году.

И именно здесь вижу то, что я называю депутинизацией России. Если западное сообщество будет жестким, а в военном отношении украинцы — с помощью Запада, с оружием, предоставленным Польшей, Америкой, Великобританией, странами Балтии — останутся достаточно сильными, может начаться депутинизация России. И тогда мы увидим совсем другой мир: будет другая Россия, другая Украина, другая Европа и даже другая Беларусь.

— Готов ли Запад ввести полное эмбарго на газ и нефть из России?

— Мы очень четко написали об этом в недавнем открытом письме, которое подписали сто депутатов Европейского парламента. Думаю, что в Европейском парламенте существует довольно широкий консенсус в отношении того, что ЕС также должен ввести эмбарго на российские нефть и газ.

Раньше ЕС каждый день платил за энергоносители в карман Путина от 170 до 220 миллионов долларов. Сейчас мы платим по 600 миллионов в день и даже больше.

Я спросил у военных экспертов, сколько стоит один российский танк. Мне сказали, что старая модель — около 1,5 миллиона, а новая — около трех миллионов. Так вот, если посчитать: 600 миллионов в день и 1,5 миллиона за один танк — значит, мы платим за 400 танков в сутки.

Я вижу возможность для того, чтобы Европа пришла к введению эмбарго, может быть, начиная с нефти. И это очень важно, потому что за нефть мы платим намного больше, чем за газ. Вот почему нефтяное эмбарго является первоочередной задачей.

Надеюсь, что затем последуют эмбарго на газ и эмбарго на уголь (что не менее важно). Американцы и британцы ввели полное эмбарго, так что европейцы должны идти по тому же пути.

Когда введут эмбарго, я почти уверен, что и все российские банки будут отключены от системы SWIFT. Потому что сейчас европейцы очень озабочены тем, что у них не будет возможности платить за газ. Поэтому «Газпромбанк» и «Сбербанк», два важнейших банка, остались без санкций SWIFT.

— Посол США в ОБСЕ назвал белорусских официальных лиц cоагрессорами. Какова ответственность лично Лукашенко и его высшего военного командования в агрессии против Украины?

— Мы использовали схожие формулировки в принятой 1 марта специальной резолюции, посвященной войне против Украины. Мы говорили о Беларуси и об ответственности Лукашенко, а также о санкциях, которые сейчас вводятся против российской экономики, о том, что они должны быть введены и против белорусской экономики. Это то, над чем мы работаем.

Недавно я консультировался с Павлом Латушко. Но пока наше основное внимание, конечно, уделено Украине, просто из-за того, что происходит. Итак, мы понимаем опасения демократически настроенных белорусов, но, проще говоря, сейчас мы гораздо больше разговариваем [в Европарламенте] об Украине.

И мы говорили также о Международном трибунале. Есть достаточно заметные инициативы по привлечению Путина к трибуналу: украинские, литовские. Насколько я понимаю, есть много правительств, которые готовы это поддержать.

Существует очень важная инициатива британского гражданского общества, которую возглавляет бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун. В эту инициативу входят крупные юристы-международники, с которыми мы как раз изначально очень интенсивно говорили о трибунале именно над Лукашенко, за его преступления против белорусского народа. Теперь я вижу, что все эти названия и определения используются в этой инициативе трибунала над Путиным, но я совершенно уверен, что Лукашенко тоже пригласят занять место рядом с Путиным.

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