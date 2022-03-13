Навальный призвал к массовым антивоенным протестам в России 4 13.03.2022, 12:17

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Алексей Навальный

13 марта, 14.00, главные площади городов.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный, который сейчас отбывает срок в тюрьме, назвал «самыми важными людьми на планете» тех россиян, которые выходят сейчас на антивоенные митинги. Ведь «безумного маньяка Путина» может быстрее всех остановить народ России, если выступит против войны.

«Самые важные люди» - дурацкое выражение. Ну как их определить? Все важные, и невозможно взвесить все факторы, определяющие важность людей.

В мирное время.

А сейчас, я думаю, можно сказать, что самые важные люди на планете - те, кто в Москве, Петербурге и других городах выходили и снова пойдут на антивоенные митинги.

Безумного маньяка Путина быстрее всего остановит сейчас народ России, если выступит против войны.

И это тяжелый марафон. Борьба на истощение. Со страхом и арестами. Но это точно не бесполезная борьба. Не символический жест отчаяния.

Посмотрите даже официальную, придворную социологию. Они говорят, 71% за войну, 29% против. Даже если мы поверим в это, получается, что на старте антивоенное движение поддерживает каждый третий. И это до того, как война ударила и по нам - санкциями и экономической катастрофой. До главного ужаса войны - гробов с сыновьями, возвращающихся к матерям.

Говорю вам как телезритель. Даже официальную цифру потерь армии РФ - 498 человек - по телевизору не назвали ни разу.

Картина происходящего, рисуемая путинской пропагандой: погибших почти нет с обеих сторон, украинская армия разбежалась, разрушений почти нет, кое-где засели «банды нацистов», но их скоро уничтожат. Украинцы встречают русские танки цветами.

Жить такой картине мира - даже в головах самых тупых и упертых - осталось недолго.

Все: от цен в магазинах до рыдающей соседки, чей родственник сгинул ни за что, пытаясь убить невинного, - будет напоминать о том, что идет бессмысленная бойня. Что спятивший дед Путин сейчас разрушит Украину и разорит Россию.

И в этот момент каждый прозревший должен понять: я не один так думаю. Против войны с самого начала было 29%, а сейчас большинство. Мне есть к кому присоединиться. Я тоже выйду на улицу против войны. Я заставлю Путина прекратить ее.

Поэтому мы с вами не имеем права прекратить этот изнурительный марафон. И нужно выходить на антивоенные митинги каждые выходные, даже если кажется, что все либо уехали, либо испугались. Даже если вы один на один, вы - тот, к которому можно присоединиться. Вы основа движения против войны и смерти. Вы - самый важный человек на планете.

13 марта, 14.00, главная площадь вашего города», — написал Навальный.

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