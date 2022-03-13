Белорусы бросились скупать сахар 7 13.03.2022, 12:44

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Цены растут, экспорт приостановлен.

Среднедневная отгрузка сахара для продаж внутри Беларуси выросла в 1,7 раз в марте по сравнению с февралём. При этом покупки в январе-феврале оказались на 45% выше, чем в первые два месяца прошлого года, передает «Еврорадио».

Из-за этого власти решили приостановить экспорт сахара, сообщает председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков. Белорусы могли заметить и повышение цен на сахар. Это объясняется не только повышенным спросам внутри страны.

— С учетом сложившегося диспаритета цен с Россией, который с учетом мировых трендов продолжает увеличиваться, — объясняет Жидков рост цен.

Другими словами, сахар в России дорожает. Там спрос растёт настолько, что торговые сети ввели ограничения по продаже сахара в одни руки. Видимо, белорусы и россияне готовятся к повышению цен из-за дестабилизации экономик с начала войны в Украине. Поэтому цены в Беларуси растут, чтобы продавать сахар на российский рынок было невыгодно.

С 15 февраля, чтобы вывезти сахар из Беларуси, нужно получить лицензию от МАРТа. Документ разовый, а разрешение нужно даже не сахар, не произведённый в Беларуси. Ограничение введено на полгода.

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