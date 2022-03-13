закрыть
13 марта 2022, воскресенье, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы бросились скупать сахар

7
  • 13.03.2022, 12:44
  • 6,402
Белорусы бросились скупать сахар

Цены растут, экспорт приостановлен.

Среднедневная отгрузка сахара для продаж внутри Беларуси выросла в 1,7 раз в марте по сравнению с февралём. При этом покупки в январе-феврале оказались на 45% выше, чем в первые два месяца прошлого года, передает «Еврорадио».

Из-за этого власти решили приостановить экспорт сахара, сообщает председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков. Белорусы могли заметить и повышение цен на сахар. Это объясняется не только повышенным спросам внутри страны.

— С учетом сложившегося диспаритета цен с Россией, который с учетом мировых трендов продолжает увеличиваться, — объясняет Жидков рост цен.

Другими словами, сахар в России дорожает. Там спрос растёт настолько, что торговые сети ввели ограничения по продаже сахара в одни руки. Видимо, белорусы и россияне готовятся к повышению цен из-за дестабилизации экономик с начала войны в Украине. Поэтому цены в Беларуси растут, чтобы продавать сахар на российский рынок было невыгодно.

С 15 февраля, чтобы вывезти сахар из Беларуси, нужно получить лицензию от МАРТа. Документ разовый, а разрешение нужно даже не сахар, не произведённый в Беларуси. Ограничение введено на полгода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков