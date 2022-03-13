«Прощай, немытая Россия»: гражданка РФ, живущая в Киеве в бомбоубежище, порвала свой паспорт

«Прощай, немытая Россия»: гражданка РФ, живущая в Киеве в бомбоубежище, порвала свой паспорт7
- 13.03.2022, 12:51
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Видеофакт.
Гражданка России, Кудерская Наталья Евгеньевна, живущая в Киеве вторую неделю в бомбоубежище, порвала свой паспорт со словами - «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ».
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Она получит гражданство Украины, как и другие россияне, которым стыдно и больно за то, что делается сейчас в России, ставшей фашистским государством.