«Прощай, немытая Россия»: гражданка РФ, живущая в Киеве в бомбоубежище, порвала свой паспорт 7 13.03.2022, 12:51

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Видеофакт.

Гражданка России, Кудерская Наталья Евгеньевна, живущая в Киеве вторую неделю в бомбоубежище, порвала свой паспорт со словами - «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ».

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Она получит гражданство Украины, как и другие россияне, которым стыдно и больно за то, что делается сейчас в России, ставшей фашистским государством.

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