Сон путинского разума родил чудовище 8 Леонид Невзлин

13.03.2022, 14:02

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Леонид Невзлин

Кремль сам создал проект «анти-Россия».

Все российские антизападные пропагандистские инвективы, явственно звучавшие с 2007 года, усилившееся с 2014 и достигшие кульминации сейчас, имели до начала войны мало общего с реальностью. Сочиненный путинистами проект «анти-Россия» существовал только в его воображении. Американцев и европейцев привычно поругивали за их образ жизни, бездуховность, толерантность к меньшинствам, озабоченность климатом, в целом – за их богатство, а стало быть, изнеженность и слабость. Но не более того.

Выдуманный Путиным проект «анти-Россия» важно было поэтому не только назвать, но и наглядно продемонстрировать. Что Путин с успехом и проделал, планомерно и последовательно, приводя реальность в соответствие с собственными бреднями. Создается впечатление, что в начатой им игре он долго играл за придуманный им Запад, потому что Запад настоящий упорно отказывался стать единым и антироссийским. Путину пришлось делать все самому. И теперь его проект реализован.

Он рассказывал о силе и опасности НАТО, и теперь страны НАТО действительно сплотились, и блок укрепился.

Он говорил опасности расширения НАТО, и теперь даже вечно нейтральные Швеция и Финляндия задумались о вступлении в блок.

Он насмехался над санкциями, которыми Запад собирался задушить экономику России, и теперь он получил их, причем в таком виде, который и вообразить было невозможно.

Он утверждал, что Запад желал подорвать военную мощь России, и теперь Запад помогает Украине, а подрыв российской военной силы действительно стал желанным и даже необходимым.

Он пугал западным стремлением разрушить культуру России, и теперь ее носители и в самом деле увозят ее за границу.

Он защищал традиционные ценности и угрожал России западной «новой этикой», а теперь в рамках любой этики сам оказался совершенным моральным уродом.

Он обвинял Запад в русофобии, и теперь Россию действительно заслуженно ненавидят, а русофобию чувствуют даже беглецы из России.

Он предупреждал о возможности изоляции России, и теперь не только Запад, но и весь мир в ужасе отшатывается от нового фашизма.

Он, наконец, указывал на то, что целью Запада являлся разрыв братских связей Украины и России, что Запад сеял среди украинцев ненависть к России. Теперь же он сам превратил Россию и Украину в непримиримо враждебные страны — надолго, если не навсегда.

Все это путинская война проделала с такой эффективностью, что возникает резонный вопрос, не было ли все это, собственно, целью Путина. Если на момент своего формулирования выдуманный Путиным проект «анти-Россия» вызывал непонимание и сомнения в адекватности его автора, то теперь этот проект полностью реализован его собственными усилиями.

Россия окончательно превратилась в злобное тупое чудовище, порожденное сном его разума.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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