Украинские бойцы захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2

Украинские бойцы захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М23
- 13.03.2022, 14:17
- 12,138
Оккупанты бросили его в лесу.
Украинские военные захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2, который бросили российские оккупанты.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Очередной новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 бросили российские оккупанты. Многие электронные блоки сняты с системы управления. Уничтожение такой машины имеет большое значение, поскольку они на маршах прикрывают российские войска от наших штурмовиков и беспилотников", - рассказал журналист.