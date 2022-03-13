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Украинские бойцы захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2

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  • 13.03.2022, 14:17
  • 12,138
Украинские бойцы захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2

Оккупанты бросили его в лесу.

Украинские военные захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2, который бросили российские оккупанты.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Очередной новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 бросили российские оккупанты. Многие электронные блоки сняты с системы управления. Уничтожение такой машины имеет большое значение, поскольку они на маршах прикрывают российские войска от наших штурмовиков и беспилотников", - рассказал журналист.

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