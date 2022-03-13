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Арестович: Противник определился с основным направлением боевых действий

  • 13.03.2022, 15:11
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Арестович: Противник определился с основным направлением боевых действий
Алексей Арестович

Украинские войска сдерживают его и наносят мощные ответные удары.

На восемнадцатый день войны России против Украины противник определился с основным направлением боевых действий. Это зона проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Противник определился с направлением основных усилий, сосредотачивается на наступлении на наши силы обороны в зоне ООС. Но мы сдерживаем его и наносим мощные ответные удары. Сегодня ночью было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника В Херсонской области. Держится Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Киевская область. Преимущественно на севере и в районе Харькова противник остановлен и проводит перегруппировку", - отметил он.

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