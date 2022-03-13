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Заслуженный военный летчик РФ Геннадий Штерн призвал немедленно прекратить авианалеты на города Украины

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  • 13.03.2022, 15:30
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Заслуженный военный летчик РФ Геннадий Штерн призвал немедленно прекратить авианалеты на города Украины

Время не ждет.

Заслуженный военный летчик РФ Геннадий Исаакович Штерн призвал российских военных немедленно прекратить авианалеты на города Украины.

Видеообращение Штерна появилось в сети.

Штерн обратился к летчикам фронтовой авиации ВВС России. Приводим полный текст.

"Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить.

Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов, мы дружили, я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины западного направления — генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного — полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики, их именами можно гордиться.

Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха.

Жду вашего исходящего из моего обращения решения.

Время не ждет!

Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации!

Полковник Геннадий Штерн", - говорилось в обращении.

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