Президент Польши: Применение Путиным химоружия в Украине даст НАТО зеленый свет 13.03.2022, 16:12

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Анджей Дуда

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Это изменит все правила игры.

НАТО пересмотрит свою позицию о невмешательстве в конфликт в Украине, если Россия применит химическое оружие. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, которого цитирует ВВС.

Польский лидер считает, что российское руководство способно пойти на этот шаг.

"Если вы спрашиваете меня, может ли Путин применить химическое оружие, то, по-моему, в данный момент Путин может применить что угодно, особенно когда он в трудной ситуации. Он уже проиграл эту войну с политической точки зрения, и с военной он тоже явно не выигрывает", – сказал Дуда.

Применение оружия массового поражение изменит все правила игры, отметил польский президент. Угроза нависнет не только над Европой, но и над всем миром, и НАТО надо будет что-то решать.

Ранее о возможности химической атаки со стороны России предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, заявления РФ о том, что в Украине якобы работают лаборатории по производству химического и биологического оружия, могут быть подготовкой к такому шагу со стороны самой России.

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