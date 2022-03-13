Эксперт по радиохимии рассказал, что ждет оккупантов, захвативших Чернобыльскую АЭС 1 13.03.2022, 16:19

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Российские военные получат по «полной».

24 февраля российские оккупанты вторглись со стороны Беларуси в украинский город Припять и захватили Чернобыльскую АЭС. Все сотрудники станции, которые заступили на смену в этот день, до сих пор находятся в заложниках. 9 марта станция была полностью обесточена. Лукашенко утверждает, что белорусские энергетики обеспечили подачу электроэнергии на ЧАЭС. МАГАТЭ сообщает, что станция получает электричество с дизель-генераторов. В то же время украинская разведка сообщила, что Россия готовит теракты на ЧАЭС, чтобы шантажировать международное сообщество, которое поддерживает Украину.

«Флагшток» поговорил на условиях анонимности с гомельским экспертом в области радиохимии и попытался разобраться, какую опасность могут нести действия РФ на территории ЧАЭС.

Риски от захвата ЧАЭС российскими военными

«Есть причины беспокоиться. Во-первых, если в саму станцию попадет снаряд или в хранилище отходов, или станция будет обстреляна, соответственно может произойти выброс радиации. Какое там вооружение сейчас стоит возле ЧАЭС, я не знаю. Те же самые ракеты для градов, они же имеют определенный процент брака. Они же могут и на старте взорваться, поэтому в военных условиях может быть что угодно. Если, допустим, снаряд попадет в саму станцию, либо в саркофаг, масштабы катастрофы тогда могут быть похожи на те, что были в 1986 году.

Второй момент, сейчас обесточены насосы. То есть, нет постоянного электроснабжения насосов, охлаждающих хранилище радиоактивных отходов, соответственно, они работают пока на генераторе. Когда перестанут работать генераторы, то отходы начнут нагреваться и в течении недели произойдет их расплавление. В этом случае скорее всего радиация осядет в зоне уже загрязненной. Насколько там возрастет уровень радиации, сложно сказать. Но она там осядет точно на несколько сотен тысяч лет.

Также существует опасность поджога радиоактивных лесов (того же рыжего леса). Выброс от таких действий будет зависеть от погоды и распространения огня. Последствия от вторичного загрязнения могут быть меньшими, чем после аварии 1986 года, но все равно это очень серьезная опасность.

И еще важный момент. Персонал ЧАЭС работает в сложных психологических условиях — фактически под дулами автоматов. Это увеличивает вероятность ошибки, в результате которой может произойти авария».

Риски для оккупантов и персонала

«Российские военные получат по полной, даже просто от того, что там находятся сейчас. Там есть места, в которых достаточно побыть в течение нескольких суток, чтобы получить лучевую болезнь. Если даже находиться в тех зонах, где не запредельный уровень радиации, то там можно надышаться радиоактивной пыли, которая осядет в легких и в конечном итоге вызовет раковые заболевания кожи, гортани, носа, пищевода и др. Это будет не сразу, но через 5–10 лет. Будет и внешнее облучение, если военный не сидит постоянно в танке. Лучевой болезни не будет, но риски получить лейкоз в ближайшие 10–20 лет повышаются. Будут риски уродства у детей.

Насчет персонала мы ничего не знаем. Есть ли у них незараженные продукты или их кормят тем, что есть. Есть ли у них вода и т. д. Есть ли свежие респираторы? Также смены у работников рассчитаны так, чтобы они получили допустимую годовую дозу. Сейчас же работники там находятся уже две недели беспрерывно. Конечно, это риски».

Можно ли спланировать диверсию и контролировать аварию на ЧАЭС?

«Согласно украинским СМИ, украинская разведка предполагает вариант, при котором РФ может поджечь радиоактивные леса. Чтобы контролировать процесс, нужно иметь хороший прогноз погоды — знать куда пойдет ветер. А также можно искусственно вызывать дождь на определенных участках. С самолетов распыляются иодиды серебра и вызываются искусственно осадки. В 1986 году это делали, чтобы осадки выпали возле самой ЧАЭС и не пошли дальше. В определенном участке можно даже поменять направление ветра, не сильно конечно, но можно.

Те же самые действия могут быть предприняты при аварии на ЧАЭС в результате обстрела станции.

Да, все равно это большие риски. Прогноз погоды никогда не стопроцентный — если он качественно сделан, то это только процентов девяносто.

Как по мне, делать все это не имеет смысла. Но в России, как показала практика, не все поддается логике. С другой стороны, если Россия под санкциями и не добивается своих целей в войне, то можно представить, что руководство может пойти на все, даже просто, чтобы всем было плохо, не только России».

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