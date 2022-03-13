Россия доигралась до парада суверенитетов 11 Максим Миронов, «Главред»

13.03.2022, 16:31

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Почему Москве пора прощаться с Сибирью и не только.

РФ возвращается в 90-е, даже хуже. Путин не сможет покупать лояльность региональных элит. А элиты будут понимать, что путь к баблу лежит через отделение от России.

Про сепаратизм. Один из главных тезисов путинской пропаганды, что в 1990-е страна разваливалась, а он остановил центробежные тенденции.

Действительно, в 1990-е в эпоху нищеты и бардака многие субъекты Федерации подумывали о независимости, помимо Чечни, это были Татарстан, Башкортостан, активно муссировался проект Уральской республики (кто помнит, в 1991 в Свердловске был проект собственной денежной единицы – Уральского франка). Были даже карикатурные примеры, такие как независимость Тывы. Это беднейшая республика в своей Конституции прописала право на собственное гражданство, право самим объявлять войну другим странам и много ещё чего.

В 2000-е эти тенденции фактически сошли на нет, но это, конечно, была не заслуга Путина. Рыночные реформы 1990-х и высокие цены на нефть привели к резкому экономическому росту, и элиты занялись распилом бабла, забыв о своих притязаниях на самостоятельность.

Сейчас мы возвращаемся в 1990-е или даже хуже – эпоху нищеты и бардака. У Путина уже физически не будет бабла, чтобы покупать лояльность региональных элит. И тогда мы можем опять очень скоро увидеть сепаратистские тенденции. В дополнение это будет супервыгодный проект для многих регионов, так как автоматически избавит их от санкций, наложенных на Россию, как на государство.

Возьмём, к примеру, отделение Сибири. Там живёт примерно четверть российского населения и находится 90% всех природных ресурсов. То есть, условно, если формируется новое государство с границей по Уралу, это будет одно из самых богатых государств в мире, даже если оно не унаследует у России свою долю золотовалютных резервов. У нового государства не будет никаких санкционных ограничений, а валютная выручка, которая сейчас размазывается по всему населению России плюс разворовывается путинской элитой, будет в распоряжении людей, которые там живут. И тогда благосостояние нового государства Сибирь достигнет уровня типичной страны ЕС. Как минимум.

Я думаю, похожие мысли начнут бродить в головах руководителей других регионов, у которых есть границы с внешними странами. И я думаю, что очень скоро Путин не сможет подавлять эти тенденции, как это было раньше. Ведь теперь элиты будут понимать, что путь к баблу лежит через отделение от России.

Максим Миронов, «Главред»

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