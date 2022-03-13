В Беларуси цены на скупаемые у физлиц драгметаллы изменятся 3 13.03.2022, 16:32

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Фото: AP

Почем будет золото в украшениях?

Цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц, меняются в Беларуси с 14 марта 2022 года. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов №12 от 3 марта 2022 года, пишет intex-press.by.

Золото подорожает. В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе за грамм составят для золота:

- 375-й пробы – 53,74 руб. (до этого – 47,82 руб.);

- 500-й – 71,65 руб. (было 63,76);

- 583-й, 585-й – 83,83 руб. (ранее – 74,59);

- 750-й – 107,48 руб. (95,63);

- 900-й – 128,97 руб. (114,76);

- 916-й – 131,26 руб. (116,80);

- 950-й –136,14 руб. (121,13);

- 958-й – 137,28 руб. (122,15).

Платину 950-й пробы будут скупать по 76,88 руб. за 1 грамм. До этого грамм стоил дороже – 82,2 руб.

Цена на серебро тоже снизится. Цена за 1 г серебра 750-й пробы с 14 марта составит 1,36 руб. (ранее – 1,43); 800-й – 1,45 (1,53); 875-й – 1,58 (1,67); 916-й – 1,66 (1,75); 925-й – 1,67 (1,77); 960-й – Br1,74 (1,83).

Скупочная цена на зубные протезы, элементы зубных протезов с содержанием золота 900/750 пробы, согласно постановлению, составит с 14 марта 126,82 руб. за 1 грамм, протезов из сплава золота 750 пробы с платиной и серебром – 114,9 руб.

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