«Первой подбиваем головную машину, а второй — бензовоз» 13.03.2022, 16:42

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Польский доброволец рассказал, как воюет на стороне Украины.

Польские журналисты пообщались с добровольцем, который записался воевать в составе украинской армии.

Поляк, с которым пообщались репортеры, имеет корни на Волыни — территории, разделенной между Украиной и Польшей. Его прадедушка был убит советской властью, и, как говорит доброволец, он бы не сумел спокойно сидеть на месте, если бы российские войска решили оккупировать восточные регионы Польши, пишет onet.pl.

На третий день после начала войны поляк пошел в украинское посольство в Варшаве и записался в добровольцы. Через пару дней он получил сообщение с украинского номера с информацией, куда, когда и как он должен направляться и что ему нужно делать.

Поляк приехал на пограничный переход Медыка, где встретился с представителями Украины и поехал с ними. Этот человек не получал от польских властей разрешение на участие в военных действиях за пределами Родины, но надеется, что его защитит общественное мнение в Польше.

Доброволец оказался в группе из 130 бойцов. 90 из них были из Японии, остальные — американцы и британцы, плюс пять поляков, один из которых служил в Афганистане. Те, кто имел опыт службы или участия в боевых действиях, после двух дней тренировки поехали на фронт, остальные продолжили подготовку. Среди них оказался и собеседник польских журналистов, имевший опыт службы в польской армии. Сейчас он сражается в команде из 25 человек вместе с американцами и британцами.

Теперь задача поляка — стрелять из оружия Javelin в колонны российских войск, движущихся по дорогам. Бойцов перевозят на пассажирском транспорте в нужную точку, там они располагаются в траншеях и ждут врага.

Как говорит поляк, все основные дороги в Украине контролируются украинцами, и на лесных дорогах находятся много боевых групп, чья задача — атаковать, чтобы предотвратить любое движение по дороге. Даже на маленьких лесных дорогах есть украинские защитники. Для русских это очень тяжелая ситуация, ведь они знают — каким путем они ни пойдут, их всегда кто-то ждет.

Первый бой поляка начался с прибытия колонны размером в 30-40 транспортных средств — машин, цистерн с топливом, военного транспорта. Обычно группа, в которой служит поляк, атакует танки, но в той колонне их не было, так как она двигалась по лесной дороге. Бойцы сначала нанесли удар по головной машине, чтобы остановить движение колонны и вызвать панику, потом настала очередь бензовоза.

Доброволец подчеркивает, что не стоит верить российским пленникам, которые иногда говорят, якобы не знали, где они находятся и куда направляются. На самом деле у этих людей на телефонах есть геолокация, они знают, границу какой страны пересекают, и видят на улицах городов знаки на другом языке.

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