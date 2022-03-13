Защитники Чернигова уничтожили около 80 единиц техники оккупантов и ликвидировали вражескую ДРГ 13.03.2022, 16:55

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Разгромлены подразделения россиян, которые пытались форсировать реку для продвижения в киевском направлении.

За прошедшие двое суток защитники Чернигова уничтожили значительное количество вражеской техники в окрестностях города и в близлежащих селах района. В частности, артиллерийскими подразделениями войск ОК "Север" разбиты до 80 единиц техники, которая пыталась форсировать реку для продвижения в киевском направлении, чем значительно нарушили их планы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Север".

В ночь с 11 на 12 марта разбита колонна техники 228 мотострелкового полка 90 танковой дивизии вооруженных сил Российской Федерации, которая должна обеспечивать логистику врага. Два дня пылали в огне автомобили с топливом, боеприпасами и вооружением.

Ловкими действиями подразделений ОК "Север" разбита бригадно-тактическая группа того же полка, пытавшаяся блокировать Чернигов.

В окрестностях областного центра украинские военные обнаружили и уничтожили два командно-наблюдательных пункта БТГр противника из состава 35 омсбр (г. Алейск, Алтайский край).

Кроме того, защитникам Чернигова удалось ликвидировать вражескую диверсионно-разведывательную группу.

Тем не менее, враг продолжает наносить авиа- и ракетные удары по гражданским объектам и жилым домам Чернигова, убивает мирное население, разрушает жилье, несмотря на Международное право и правила ведения боевых действий.

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