Мозырский НПЗ дышит на ладан

Мозырский НПЗ дышит на ладан4
- 13.03.2022, 18:10
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У предприятия начались серьезные проблемы.
Загрузка Мозырского НПЗ снижена, признал гендиректор завода Виталий Павлов.
Топ-менеджер объяснил это плановым ремонтом установок. Очевидно, что это лишь отмазка. Беларусь потеряла украинский рынок топлива.
Ранее о том, что Мозырский НПЗ работает вполсилы сообщало украинское издание enkorr.ua. По данным издания, пусконаладочные работы на установке гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-oil остановлены из-за отсутствия иностранных специалистов, а оборудование консервируется.
«Подрядчиков освобождают, все работы планируют выполнять своими силами», писало enkorr.