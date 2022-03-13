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Украинский телеведущий расплакался в эфире, сообщая о гибели друга на войне

  • 13.03.2022, 18:21
  • 5,524
Украинский телеведущий расплакался в эфире, сообщая о гибели друга на войне

Трогательный видеофакт.

Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал сообщил о смерти своего друга-военного, который погиб на войне.

"Сегодня плакал из-за того, что в боях за независимость нашей Украины погиб мой хороших товарищ Павел. Он когда-то сказал, что за одного убитого нашего военного, заберут сотни морпехов. Так, вот я надеюсь, что за Пашу мы заберем всех. Я знаю, что, как журналист, я должен быть объективным и взвешенным, для того, чтобы сообщать информацию с холодным сердцем, но если честно, держаться сейчас очень тяжело", – сказал Фахрудин.

Он заявил, что если ему представится возможность, то он будет мстить.

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