Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина сменила биатлонную винтовку на автомат

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина сменила биатлонную винтовку на автомат1
- 13.03.2022, 18:39
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Она защищает Украину с оружием в руках.
Нападение России на Украину не оставило равнодушным многих известных украинцев. Они пошли защищать родину, пишет «Сегодня».
В строй пограничников стала знаменитая биатлонистка Анастасия Меркушина.
Спортсменка в своем выступлении отметила, что сейчас Украина является границей между миром и войной. И она будет защищать свою страну.
Анастасии Меркушиной 27 лет. На ее счету одна серебряная и три бронзовые медали чемпионатов мира по биатлону.