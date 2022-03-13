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Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина сменила биатлонную винтовку на автомат

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  • 13.03.2022, 18:39
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Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина сменила биатлонную винтовку на автомат
Анастасия Меркушина

Она защищает Украину с оружием в руках.

Нападение России на Украину не оставило равнодушным многих известных украинцев. Они пошли защищать родину, пишет «Сегодня».

В строй пограничников стала знаменитая биатлонистка Анастасия Меркушина.

Спортсменка в своем выступлении отметила, что сейчас Украина является границей между миром и войной. И она будет защищать свою страну.

Анастасии Меркушиной 27 лет. На ее счету одна серебряная и три бронзовые медали чемпионатов мира по биатлону.

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