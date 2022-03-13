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СНБО: У Путина обострились фобия угрозы мятежа и покушения на его жизнь

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  • 13.03.2022, 19:21
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СНБО: У Путина обострились фобия угрозы мятежа и покушения на его жизнь

Психическое состояние диктатора ухудшается на фоне поражения военного вторжения в Украину.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что у Путина обострились фобия угрозы мятежа и покушения на его жизнь, пишет "УНИАН".

— Вы замечали, что когда "царь" выходит "в народ", его окружают отнюдь не "случайные люди"?

— На одном фото они с Путиным в церкви, а на другом - уже имитируют каких-то рыбаков, на третьем - "чаюют" с "главой государства".

— Как установили журналисты BBC, в феврале 2020-го, в разгар обсуждения поправок к Конституции В.Путина на массовых мероприятиях окружала группа "случайных прохожих", сформированная из сотрудников "фабрики медиатроллей" Евгения Пригожина и выпускников близкой Кремля "Школы молодежи.

— Широко растиражированное российской пропагандой фото со стюардессой, позже находящейся в образе рыбака и продавщицы мороженого.

— Все это свидетельствует о тяжелом психическом состоянии В.Путина, стремительно ухудшающегося на фоне поражения военного вторжения в Украину

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