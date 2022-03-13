«За день — 700 человек. Все, кто туда уезжают — больше не возвращаются» 4 13.03.2022, 19:38

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Появилась аудиозапись разговора российских оккупантов под Мариуполем.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал запись разговора российского захватчика, который назвал свою главную цель на войне в Украине. По его словам, его бригада будет находиться здесь пока они не возьмут Мариуполь.

"Мы здесь до тех пор, пока Мариуполь не возьмем. А там "Азов" сидят, п***расы. У нас большие потери, поэтому мы можем вернуться 16 числа. Ну, те, кто выжил. У знакомого с моего отделения вчера лучший друг умер. Мои друзья - тоже. За день 700 человек. Они вчера вошли в город, а там школа, а в школе сидели "Азов". Они наших разбомбили там и все, связи с ними нет. Нас в город отправляют маленькими кусочками, а все, кто туда уезжают - больше не возвращаются", - сказал оккупант.

Также он рассказал о том, как украинские военные защищают нашу Украину. Вероятно, оккупантам становится страшно и они не знают куда бежать.

"Ты не знаешь откуда они стреляют. Сверху граната - взрыв, вторая - взрыв. Мы бежим, но никто не знает куда бежать", - добавил захватчик.

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